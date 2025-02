Bản tin trưa 5-2-2025: Giá vàng lập kỷ lục mới; Vì sao cô gái không mặc đồ rơi khỏi ô tô? 05/02/2025 12:00

(PLO)- Đề xuất phạt tới 60 triệu đồng đối với lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn; Vạch trần đường dây buôn lậu đất hiếm xuyên biên giới; Xôn xao clip cô gái không mặc đồ rơi khỏi ô tô đang chạy trên đường; Nha Trang kiểm tra quán ăn bị tố "chặt chém" du khách; Giá vàng lập kỷ lục mới do căng thẳng Mỹ - Trung.

Clip ghi lại cho thấy chiếc xe Hyundai i10 màu trắng đang chạy trên đường trong đêm thì cánh cửa sau mở ra. Một chiếc quần rơi xuống đường. Sau đó, chiếc xe chạy chậm và một cô gái không mặc đồ rơi xuống đường. Chiếc xe dừng lại, có người trên xe kéo cô này lên rồi tiếp tục cho xe chạy vào ngõ hẻm lối vào chung cư.

Sáng nay, giá vàng thế giới tăng mạnh, đạt mức cao chưa từng thấy do nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Cụ thể, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng 1,1% lên 2.844,56 USD/ounce, trong khi hợp đồng kỳ hạn tăng 0,7% lên 2.875,8 USD/ounce.