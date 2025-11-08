Bản tin trưa 8-11: Phát hiện nhiều sai phạm sau 2 lần vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng; Bắt nhóm lừa đảo môi giới kết hôn với người nước ngoài 08/11/2025 13:11

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi người dân bị thiệt hại do bão số 13; Nhiều sai phạm bị phát hiện sau 2 lần vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai; Ngày thứ 3 liên tiếp, người dân nhiều nơi ở TP.HCM khổ sở sống chung triều cường; Đau lòng 2 anh em họ ở Đà Nẵng tử vong do đuối nước; Đồng Tháp: Bắt nhóm lừa đảo môi giới kết hôn với người nước ngoài…

Bản tin trưa 8-11: Phát hiện nhiều sai phạm sau 2 lần vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng; Bắt nhóm lừa đảo môi giới kết hôn với người nước ngoài.

Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về một số nội dung liên quan đến hồ chứa nước trên núi Tân Lai của dự án của Công ty Trang Trại Việt Phong Phú (Trang trại Việt) tại xã Tuy Phong.

Văn bản khẳng định việc xây dựng 6 ao chứa nước trên núi Tân Lai của dự án đã thực hiện không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép xây dựng...

Nghiêm trọng hơn, qua kiểm tra ngày 2-11-2025, Công ty đã không thể cung cấp bất kỳ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật hoặc pháp lý nào liên quan đến việc thiết kế, thi công, vận hành và đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định.