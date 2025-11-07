Vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai: 'Không có khái niệm hồ dưới 500.000 m3 thì không cần giấy phép' 07/11/2025 11:12

(PLO)- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan tới doanh nghiệp làm vỡ hồ trên núi Tân Lai thuộc xã Tuy Phong.

Sáng 7-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp cùng Sở VH-TT&DL, các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 10.

Tại đây, liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai tối 1-11, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông tin trong hồ sơ cấp phép công ty có nhiều vấn đề.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẳng định Công ty Trang Trại Việt Phong Phú có nhiều sai phạm. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Những vi phạm lớn nhất theo ông Lộc, quá trình kiểm tra hồ sơ của Công ty Trang Trại Việt Phong Phú, các hồ tích nước trên núi của doanh nghiệp không có trong chủ trương đầu tư, không có đánh giá tác động môi trường dự án.

Trước thông tin việc ông Trần Quang Tính, Giám đốc Công ty Trang Trại Việt Phong Phú, cho rằng hồ chứa nước dưới 500.000 m3 trong hồ sơ dự án không cần phải cấp phép xây dựng, ông Lộc nói đây là thông tin không chính xác.

“Không có khái niệm nào hồ chứa dưới 500.000 m3 mà không cần các quy định cấp phép và các thủ tục có liên quan. Khi thực hiện một công trình mà có công trình thủy lợi thì trước tiên khu vực đó phải phù hợp với quy hoạch. Không phù hợp quy hoạch là không thực hiện được.

Thứ hai, chủ trương, hồ sơ kỹ thuật chuẩn bị đầu tư liên quan phải được cơ quan chức năng thẩm định mới có cơ sở triển khai” - ông Lộc khẳng định và cho biết qua rà soát Công ty Trang Trại Việt Phong Phú không có nội dung này là không đúng quy định.

Việc đắp đập, ngăn dòng chảy từ các hồ trên núi Tân Lai theo cơ quan chức năng là hành vi bị cấm theo Luật Thủy lợi. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Việc Công ty Trang Trại Việt Phong Phú tự ý chặn dòng chảy một khu vực suối trên núi, theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây được coi là hành vi bị cấm theo Luật tài nguyên nước.

“Cũng như nhà làm trái phép thì khi phát hiện một đơn vị làm trái phép chúng tôi buộc phải kiến nghị tháo nước trên hồ để đảm bảo an toàn. Thứ hai là phải tháo dỡ theo quy định. Không thể để một công trình tư nhân đầu tư tồn tại trái phép như vậy” - ông Lộc thông tin.

Như PLO đã thông tin, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng về các nội dung liên quan đến hồ chứa nước trong dự án của Công ty Trang trại Việt Phong Phú.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng xác định Công ty Trang Trại Việt đã đào tổng cộng 6 ao, trong đó có 3 ao tích trữ nước thả cá.

Các ao này thuộc dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng), không có trong chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) cấp năm 2018. Dự án cũng không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thuộc nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định sau khi khoanh vùng vị trí các ao chứa hiện hữu của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú trên bản đồ Google Map thì ao chứa lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha.

Đối chiếu với việc phân loại đập, hồ chứa nước theo quy định, ao này thuộc hạng mục hồ chứa nước vừa. Khi xây dựng phải tuân thủ các quy định kỹ thuật theo Luật Thủy lợi nhưng Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú chưa cung cấp bất kỳ tài liệu nào liên quan.

Vụ vỡ hồ trên núi khiến một người bị thiệt mạng, tài sản, hoa màu của người dân thôn 2, xã Tuy Phong bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: CHÍNH THÀNH

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú khắc phục hậu quả đối với các hộ dân bị ảnh hưởng; khắc phục công trình thủy lợi bị hư hại. Đồng thời, đề nghị công ty này tháo cạn nước của các ao, hồ chứa trong khu vực dự án, đảm bảo an toàn. Sau khi tháo nước phải phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không thực hiện tích nước gây nguy hiểm cho hạ du.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng là đơn vị được giao điều tra toàn diện liên quan tới vụ vỡ hồ nêu trên.