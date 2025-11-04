Yêu cầu rà soát các ao, hồ chứa nước của công ty Trang Trại Việt trên núi Tân Lai 04/11/2025 08:29

(PLO)- UBND xã Tuy Phong yêu cầu công ty Trang Trại Việt cung cấp số hồ chứa nước và dừng ngay việc trữ nước trong các hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Ngày 4-11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gởi Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt yêu cầu cung cấp số hồ chứa nước, thực hiện ngay một số nội dung đảm bảo an toàn các ao chứa nước tại dự án Trang Trại Việt trên núi Tân Lai.

Một hồ chứa trên núi Tân Lai trước khi xảy ra sự cố đêm 1-11.

Chủ tịch UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt, các cơ quan có liên quan: Dừng ngay việc trữ nước trong các ao, hồ của công ty; rà soát lại tất cả các ao, hồ đang sử dụng chứa nước tại dự án để thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo an toàn cho khu vực chứa nước hiện hữu, hạ mực nước xuống mức an toàn, đảm bảo không để nguy cơ tái diễn sự cố.

Đồng thời yêu cầu Công ty Trang Trại Việt nêu rõ số lượng ao, hồ đã thực hiện ngăn bờ chứa nước, diện tích từng ao chứa, khối lượng nước, giải pháp khắc phục hạ mức nước để đảm bảo an toàn không để tái diễn sự cố vỡ ao, hồ chứa nước.

Vụ vỡ hồ nước đã xé toạc lòng núi.

Giao Phòng Kinh tế xã giám sát việc thực hiện của công ty; huy động nhân lực, vật lực, phối hợp cùng các Tổ công tác của UBND xã để hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Cung cấp đầy đủ hồ sơ, pháp lý có liên quan đến dự án cho UBND xã Tuy Phong và cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra sự cố. Thời gian cung cấp hồ sơ trong ngày 5-11-2025.

Thiệt hại của người dân vô cùng lớn.

Chủ tịch UBND xã cũng giao Phòng Kinh tế xã căn cứ các nội dung yêu cầu nêu trên, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát Công ty Trang Trại Việt thực hiện và báo cáo, tham mưu UBND xã chỉ đạo tiếp theo. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 6-11-2025.

Như đã đưa, đêm 1-11, hai hồ chứa nước tự đắp trên núi Tân Lai của Công ty Trang Trại Việt có diện tích hơn 22 ha bị xé toạc dài 85m, đổ lượng nước khổng lồ xuống chân núi.

Dòng chảy khổng lồ đổ ập xuống cuốn phăng tất cả.

Lượng nước khổng lồ ập xuống trong tích tắc đã cuốn phăng hoa màu, cây trồng…với diện tích đất bị ảnh hưởng trên 100 ha và đau xót nhất cuốn trôi bé gái 13 tuổi tử vong thương tâm.

Ngoài ra lượng nước khổng lồ trên còn làm thiệt hại, hư hỏng hạ tầng giao thông, điện lực, kênh mương, nhà cửa của người dân rất lớn, nhiều hệ thống kênh mương kiên cố bị phá hủy hoàn toàn.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra làm rõ.