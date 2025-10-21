Bất động sản Bình Dương cũ đang hút vốn mạnh, vì sao? 21/10/2025 11:26

(PLO)- Bất động sản Bình Dương cũ đang là tâm điểm thị trường phía Nam khi thu hút dòng vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư lẫn người mua nhà ở thực.

Dữ liệu về lượng tìm kiếm cho thấy sức hút của bất động sản Bình Dương cũ tăng mạnh trong quý III-2025 ngay sau thời điểm sáp nhập. Trong khi TP.HCM hồi phục, dịch chuyển dòng vốn ra vùng ven TP.HCM cũ là xu hướng rõ rệt thì bất động sản Bình Dương cũ trở thành vùng đệm nhà ở hợp túi tiền.

Dịch chuyển dòng vốn vùng ven TP.HCM

Thực tế, các nhà đầu tư và doanh nghiệp đã nhìn thấy tiềm năng của Bình Dương từ lâu. Nền tảng công nghiệp và đô thị phát triển sớm đã tạo ra một lực cầu nội tại vững chắc.

Hàng loạt dự án đô thị quy mô lớn tại Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An không chỉ thay đổi diện mạo khu vực mà còn thu hút mạnh mẽ dòng vốn vào bất động sản thương mại và phân khúc nhà ở trung – cao cấp.

Đây không phải là hiện tượng nhất thời, theo TS Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia kinh tế, đó là kết quả của một quá trình tích lũy nội lực kéo dài hàng thập kỷ. Từ vị thế thủ phủ công nghiệp đến một đô thị hiện đại, và giờ đây là một cực phát triển mới đang cạnh tranh trực tiếp với TP.HCM.

Bất động sản khu vực Bình Dương cũ thu hút những người có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư có tầm vốn vừa phải. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Văn Quốc, Phó giám đốc kinh doanh một công ty bất động sản tại TP.HCM cho biết bước ngoặt lớn nhất chính là vai trò mới của Bình Dương trong bối cảnh hiện tại.

Khi giá căn hộ tại TP.HCM cũ đã chạm mốc trung bình 72 triệu đồng/m2 (quý II-2025), thậm chí các dự án mới mở bán đa phần đều trên 120 triệu đồng/m2, thị trường gần như bỏ quên phân khúc trung cấp. Đây là lúc bất động sản khu vực Bình Dương có cơ hội. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, thị trường này đã cung cấp gần 11.000 căn hộ mới có giá dưới 60 triệu đồng/m2.

“Bình Dương thành một vùng đệm đúng nghĩa, một cửa ngõ an toàn cho những người có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư có tầm vốn vừa phải, những người không còn tìm thấy cơ hội ở thị trường trung tâm. Trong khi đó, các thị trường như Đồng Nai hay Long An, dù tiềm năng, vẫn đang thu hút nhóm đầu tư trung và dài hạn nhờ quỹ đất rộng, thay vì giải quyết bài toán nhà ở ngay lập tức như Bình Dương” – ông Quốc phân tích.

3 yếu tố tạo sức hút khu vực Bình Dương cũ

Lý giải sự dịch chuyển dòng vốn trên, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết do 3 yếu tố.

Thứ nhất, thị trường TP.HCM dù hồi phục (giá sơ cấp quý III-2025 đạt 87 triệu đồng/m2, tăng 31% so với cùng kỳ), nhưng vẫn đang trong tình trạng khan hiếm nguồn cung so với nhu cầu thực. Tỉ lệ hấp thụ trên giỏ hàng mới giảm từ 90% xuống 68% cho thấy người mua đang chùn tay trước mặt bằng giá tăng quá nhanh. Áp lực này lan cả sang thị trường thứ cấp, đẩy giá lên 60 triệu đồng/m2 (tăng 25% so với cùng kỳ).

Mặt bằng giá bất động sản nhà ở khu vực Bình Dương cũ vẫn mềm hơn các khu vực trung tâm TP.HCM. Ảnh: QH

Thứ hai, chính sự chênh lệch về giá là động lực lớn nhất. Bà Dung chỉ rõ, mức giá sơ cấp trung bình tại các khu vực như bất động sản Bình Dương cũ chỉ bằng khoảng 50% đối với căn hộ và 30% đối với nhà ở thấp tầng so với TP.HCM cũ. Đây là một khoảng chênh lệch "vàng" không thể bỏ qua.

Cuối cùng, xu hướng này được hậu thuẫn bởi sự phát triển hạ tầng liên vùng và quỹ đất dồi dào. Khi pháp lý tại TP.HCM chỉ vừa được khơi thông (86 dự án tính đến tháng 7-2025) và cần thời gian để nguồn cung tương lai hình thành thì khu vực vùng ven TP.HCM này đã có sẵn sản phẩm để đáp ứng ngay.

CBRE dự báo, vùng TP.HCM mở rộng sẽ cung cấp hơn 22.000 căn hộ và 2.400 căn thấp tầng trong năm 2025. Rõ ràng, bất động sản Bình Dương cũ không còn là một lựa chọn thay thế, mà đã trở thành một lựa chọn ưu tiên, một xu hướng tất yếu của thị trường. Điều này càng rõ ràng hơn ở nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm không gian sống chất lượng với chi phí hợp lý.