Thuận An lên thành phố: Cơ hội vàng cho BĐS Bình Dương

Thuận An chính thức trở thành thành phố mới tại Bình Dương đã mở ra cơ hội vàng cho địa phương này trong việc phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản.



Thành phố mới Thuận An vươn mình mạnh mẽ

Diện mạo đô thị thành phố mới Thuận An đang đổi thay từng ngày. Ảnh: sưu tầm



Tiếp giáp thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên, những địa phương trọng điểm của tỉnh Bình Dương, thành phố mới Thuận An còn có vị trí chiến lược, kết nối với hai tỉnh thành lớn là Đồng Nai và TP.HCM, sân bay, cảng biển lớn… Nơi đây cũng tập trung nhiều đề án giao thông huyết mạch như dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 13 lên 8 làn xe; nâng cấp, mở rộng đường ĐT743; cầu vượt bằng thép tại nút giao ngã sáu An Phú - đường Mỹ Phước - Tân Vạn; cầu vượt tại quốc lộ 13 - cầu Ông Bố có quy mô 4 làn xe... Tỉnh này cũng sắp đón nhận nhiều công trình giao thông tầm cỡ quốc gia như tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài 69 km, có quy mô từ 6-8 làn xe; tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh dài 129 km với tổng mức đầu tư 948,6 triệu USD...

Bên cạnh đó, việc sở hữu ba khu công nghiệp lớn gồm Việt Nam - Singapore (VSIP 1), Đồng An, Việt Hương..., lại quy tụ nhiều trung tâm thương mại vui chơi mua sắm, bệnh viện chuẩn quốc tế... Thành phố Thuận An đang thu hút hàng chục ngàn người lao động đến sinh sống và làm việc.

Số liệu thống kê năm 2019 cho thấy, Thuận An đạt mức tăng trưởng ấn tượng khi tổng thu ngân sách trên 7.226 tỉ đồng, góp phần đưa Bình Dương trở thành một trong những tỉnh nộp ngân sách lớn nhất cả nước.

Đòn bẩy phát triển bất động sản của Bình Dương

Sự chuyển mình và phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua đưa Thuận An trở thành điểm đầu tư mới của nhiều đại gia bất động sản góp phần tạo nên sự sôi động của thị trường địa ốc khu vực này.

Với lợi thế quỹ đất tương đối rộng, trên địa bàn Thuận An hiện có hàng chục dự án quy mô đang được triển khai, nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân trong khu vực. Trong đó phải kể đến dự án Opal Skyline do Tập đoàn Đất Xanh làm nhà phát triển. Đây là dự án thứ 2 của Đất Xanh triển khai tại tỉnh Bình Dương và là sản phẩm thứ 4 của dòng thương hiệu Opal do Tập đoàn này phát triển.

Dự án căn hộ Opal Skyline có diện tích 10.204 m2, tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Tiết, liền kề quốc lộ 13 - tuyến đường huyết mạch kết nối Bình Dương và TP.HCM. Từ dự án, cư dân chỉ mất từ 5-10 phút để di chuyển đến Sân Gofl Sông Bé, khu công nghiệp VSIP 1, siêu thị Aeon Mall, siêu thị Lotte Mart, Bệnh viện Quốc tế Becamex, trung tâm TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, khu công nghiệp Việt Hương, Quận 12 TP.HCM…; từ 20-30 phút di chuyển tới Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm TP.HCM…

Cư dân Opal Skyline dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện đại xung quanh và nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống năng động của thành phố. Ảnh: sưu tầm



Được kiến tạo và phát triển với mục tiêu trở thành biểu tượng cho thành phố mới Thuận An năng động và thịnh vượng, Opal Skyline là khối tháp đôi cao 36 tầng có thiết kế hiện đại cùng chuỗi tiện ích nội khu phong phú gồm: sân vườn, đài phun nước, phố đi bộ, hồ bơi vô cực, phòng tập gym và yoga trên cao, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, khu sinh hoạt cộng đồng, vườn đọc sách...

Các chuyên gia nhận định, được thiết kế hiện đại, quy hoạch đồng bộ với hơn 25 tiện ích nội khu đẳng cấp, lại tọa lạc ngay trung tâm Thành phố mới Thuận An, dự án Opal Skyline hội tụ đầy đủ các yếu tố hấp dẫn khách hàng có nhu cầu an cư lẫn giới đầu tư địa ốc.