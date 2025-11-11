Video Tin Tức

Bắt hàng chục người trong đường dây trộm cát trên sông Trà Khúc

(PLO)- Hàng chục người trong đường dây khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc phân vai nhiệm vụ, khai thác hàng trăm khối cát mỗi đêm.

Video: Bắt hàng chục người trong đường dây trộm cát trên sông Trà Khúc.

Ngày 11-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã triệt phá đường dây khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc thuộc phường Trương Quang Trọng, bắt giữ hàng chục người, khởi tố 8 người.

TRUNG KIÊN - ĐÀ GIANG - THANH QUANG
