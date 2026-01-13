Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 105 chuyên án 13/01/2026 17:11

(PLO)- Năm 2025, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện và xử lý hơn 7.600 vụ, tổng số tiền xử phạt hành chính và trị giá hàng hóa tạm giữ hơn 353 tỉ đồng.

Ngày 13-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán và công tác 1389 năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 66 điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm (Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng) có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng.

Hiệu quả cao trong phòng, chống tội phạm

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025 Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Công tác này góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng và cơ yếu.

Bộ Quốc phòng đã tham mưu trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ba luật và một pháp lệnh. Đồng thời, Bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động pháp chế, thanh tra, tư pháp, công tác 1389 và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Trong năm, Trụ sở tiếp công dân Bộ Quốc phòng đã tiếp hơn 1.000 lượt với 1.055 người. Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp và phòng, chống tội phạm tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Các quy định về xây dựng lực lượng phòng, chống tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Cảnh sát biển Việt Nam được triển khai kịp thời. Điều này góp phần xây dựng lực lượng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm trên các tuyến biên giới, biển, đảo đạt hiệu quả cao.

Năm 2025, BĐBP đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 105 chuyên án; phát hiện và xử lý hơn 7.600 vụ với gần 12.000 đối tượng. Lực lượng chức năng đã khởi tố 592 vụ với 796 đối tượng; tổng số tiền xử phạt hành chính và trị giá hàng hóa tạm giữ hơn 353 tỉ đồng.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.545 vụ với hơn 2.100 đối tượng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

Tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương kết quả các cơ quan, đơn vị toàn quân đạt được.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu thời gian tới, các đơn vị cần tạo bước đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách về quân sự, quốc phòng và cơ yếu.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan chủ động nắm chắc tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến Quân đội. Các đơn vị cần xác định rõ nguyên nhân, điều kiện và dự báo sát tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Song song đó, toàn quân tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, quy định về công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp, công tác 1389. Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý việc nghiên cứu xây dựng Đề án xây dựng ngành Pháp chế Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh yêu cầu triển khai toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm toán nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời sai phạm. Đặc biệt lưu ý các chương trình, dự án trọng điểm, lĩnh vực đầu tư mua sắm sử dụng ngân sách lớn, dễ phát sinh tiêu cực.

BĐBP và Cảnh sát biển Việt Nam được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật. Trọng tâm là đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người và phòng, chống khai thác IUU.

Tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025.