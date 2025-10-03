Bộ Tài chính đang xây dựng quy trình cấp phép sàn giao dịch tài sản số 03/10/2025 19:00

(PLO)- Bộ Tài chính đang soạn thảo văn bản hướng dẫn liên quan đến bộ tiêu chí và quy trình cấp phép, điều chỉnh, thu hồi giấy phép.

Thông tin tại họp báo thường kỳ Bộ Tài chính, chiều 3-10, ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo hướng dẫn về bộ tiêu chí và quy trình cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Ông Tùng cho biết thêm, việc chào bán, phát hành và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát và lộ trình.

"Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang soạn thảo văn bản hướng dẫn liên quan đến bộ tiêu chí và quy trình cấp phép, điều chỉnh, thu hồi giấy phép", ông nói.

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về vốn, cơ cấu tổ chức... sẽ được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức sàn giao dịch.

Nói thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay, sau khi Nghị quyết 5 ban hành, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều đầu việc, trong đó có chính sách thuế, kế toán liên quan đến tài sản mã hóa.

"Đến nay, chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa", Thứ trưởng nói và cho biết một số đơn vị đã bày tỏ quan tâm, trao đổi kỹ thuật để nắm rõ điều kiện, yêu cầu trước khi họ gửi đề xuất.

Đại diện Bộ Tài chính cũng thông tin sẽ nhanh chóng ban hành quy định cụ thể để tạo cơ sở pháp lý, đồng thời kỳ vọng sớm có doanh nghiệp đăng ký tham gia. Khi đó, Bộ Tài chính sẽ cùng các cơ quan liên quan xem xét, phê duyệt.

Theo báo cáo mới đây của Chainalysis, giá trị giao dịch tiền số on-chain tại Việt Nam ước tính đạt quanh 220-230 tỉ USD (tương đương 5,8-6 triệu tỉ đồng) trong giai đoạn từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 6 năm nay. Trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 600 triệu USD (gần 16.300 tỉ đồng) tiền số được giao dịch.

Liên quan tới nâng hạng thị trường chứng khoán, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết nhà điều hành đã triển khai các giải pháp để phát triển thị trường bền vững, đáp ứng yêu cầu, chiến lược phát triển.

Thứ trưởng đánh giá quá trình này thực hiện tốt, hiệu quả và ông khẳng định Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức xếp hạng để có kết quả đánh giá khách quan, minh bạch, công bằng.

Thứ trưởng cũng nói thêm dù kết quả thế nào, quan điểm nhất quán của cơ quan quản lý là phát triển thị trường chứng khoán ổn định, minh bạch và bền vững. "Việc nâng hạng là bước khởi đầu, sau đó còn phải duy trì vị thế và hướng tới mức cao hơn để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường vốn phát triển".

Cũng theo Chứng khoán Vietcap, FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá phân loại thị trường chứng khoán bán niên và công bố khả năng Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 8-10 (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào ngày 7-10).