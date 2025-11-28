Cận cảnh sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê, các đơn vị nỗ lực khắc phục 28/11/2025 17:14

(PLO)- Mưa lớn, khu vực đèo Khánh Lê, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng, mặt đường nứt toác.

Ngày 28-11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực từng giờ để khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo Sở Xây dựng, sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực đèo Khánh Lê đoạn đi qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa có nhiều điểm bị sạt lở. Trong đó, có vị trí sạt lở 1/2 nền đường, có đoạn kéo dài khoảng 100 m, sạt sâu hơn 5 m.

Hiện tuyến quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê bị hư hỏng rất nặng, mặt đường phát sinh ổ gà xen rạn vỡ, nứt gãy với tổng diện tích khoảng 1.500m2.