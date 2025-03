Cáo buộc chấn động nhằm vào Manchester City 01/03/2025 15:51

(PLO)- Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, vừa đưa ra những cáo buộc chấn động nhằm vào Manchester City, so sánh đội bóng này với vụ bê bối tài chính nổi tiếng ở Mỹ và tiết lộ rằng tổ chức của ông đã đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) vào cuộc điều tra đội bóng nước Anh.

Trong buổi tọa đàm với giới truyền thông tại Hội nghị Kinh doanh Bóng đá của Financial Times tại London, Chủ tịch La Liga Tebas đã gây sốc với tuyên bố của mình những cáo buộc chấn động nhằm vào Manchester City.

Tebas cho rằng Man City đã tìm cách giảm chi phí một cách giả tạo thông qua các công ty có liên quan, đồng thời tiết lộ La Liga đã đâm đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu vào năm 2023, tố cáo cơ chế tài chính của đội bóng này gây ra sự méo mó nghiêm trọng trong thị trường nội bộ của EU. Phía Man City từ chối đưa ra bình luận, nhưng các nguồn tin nội bộ mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc của Tebas và khẳng định rằng báo cáo tài chính của CLB, vốn đã được công khai, chứng minh rằng họ không có hành vi sai trái.

Trong buổi họp báo đầy kịch tính, Tebas tuyên bố: “Man City từng bị cấm tham dự các giải đấu châu Âu trong hai mùa giải, nhưng sau đó họ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Chúng tôi gọi đó là “tòa án”, nhưng thực chất đó không phải là một tòa án công lý thực sự.

Chủ tịch La Liga đưa ra những cáo buộc chấn động nhằm vào Manchester City. Ảnh: GETTY.

UEFA đã rất rõ ràng trong quyết định xử phạt. Với những cáo buộc từ Premier League, tôi không biết Man City có bị trừ 1 điểm, 50 điểm hay thậm chí xuống hạng hay không. Nhưng tôi tin rằng án phạt của UEFA là chính xác, bất chấp phán quyết từ CAS”.

Tebas tiếp tục nhấn mạnh về việc các công ty liên quan phải được giữ ở khoảng cách an toàn, tương tự như trong các lĩnh vực kinh tế khác: “Khi City Football Group mua Girona, họ đã gửi năm cầu thủ đến đây theo dạng cho mượn. Chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện ra rằng giá trị thực của các cầu thủ này cao gấp 40 lần so với con số mà Man City công bố. Chúng tôi đã sử dụng định giá thực tế, và đó là lý do không có khiếu nại nào được đưa ra với Girona”.

Là người dẫn dắt La Liga từ năm 2013, Tebas tiếp tục nêu lên mối lo ngại về cách vận hành tài chính của Man City: “Điều làm tôi lo lắng về Man City là họ có một hệ thống các công ty bên ngoài City Football Group, gánh chịu toàn bộ chi phí của họ. Ví dụ, Man có những công ty chuyên về tuyển trạch hay marketing với khoản chi phí khổng lồ. Nhưng khi xuất hóa đơn cho Man City, con số lại rất thấp. Điều này giúp Man City có một cấu trúc tài chính để lách luật”.

CLB Man City đang đối diện với nghi án bê bối tài chính khiến họ gặp nguy cơ thiệt hại lớn. Ảnh: GETTY.

Tebas cũng tiết lộ rằng La Liga đã báo cáo Man City lên Liên minh châu Âu, bởi dù đội bóng thuộc Ngoại hạng Anh không nằm trong EU, nhưng họ vẫn có nhiều hoạt động thương mại tại châu Âu. “Chúng tôi đã đệ đơn khiếu nại vào tháng 7-2023, và hiện tại đã có các quy định cho phép EU điều tra các công ty như City Football Group”.

Tebas nhấn mạnh rằng vụ việc có hai khía cạnh quan trọng: 1. Xác minh xem Man City có sử dụng các công ty bên ngoài để lách luật hay không. 2. Chống lại xu hướng các đội bóng bị kiểm soát bởi các thực thể nhà nước mà không có cơ chế giám sát phù hợp. Ông so sánh vụ việc của Man City với bê bối Enron, khi tập đoàn này đã chuyển các khoản lỗ sang nhiều công ty con để che giấu tình trạng tài chính thực sự (Enron là vụ gian lận kế toán nhiều tỷ bảng từng làm rúng động nước Mỹ cách đây gần 25 năm).

Không chỉ có cáo buộc chấn động nhằm vào Manchester City, ông Tebas còn cảnh báo các CLB Newcastle, PSG có những sai phạm tương tự. Ảnh: GETTY.

Với cáo buộc chấn động nhằm vào Manchester City, ông Tebas quả quyết: “Bạn còn nhớ vụ Enron tại Mỹ chứ? Họ phân bổ thua lỗ cho nhiều công ty khác nhau. Đây là những trường hợp tương tự. Và không chỉ có Man City, chúng tôi cũng đã báo cáo PSG lên EU. Còn Newcastle? Hiện tại, chúng tôi chưa có đủ dữ liệu để thực hiện bất kỳ hành động nào với họ”.

Về khả năng Man City sẽ phải đối mặt với hình phạt, Tebas không đưa ra dự đoán cụ thể, nhưng nhấn mạnh: “Tôi không thể nói trước về bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Man City. Tuy nhiên, khi một công ty tại châu Âu bị phát hiện làm méo mó thị trường, họ thường phải hoàn trả số tiền thu lợi bất chính. Chúng tôi muốn Man City bị trừng phạt thích đáng. Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Chúng tôi chưa nhận được phản hồi chính thức. Hãy nhớ rằng EU có rất nhiều vụ việc cần xử lý”.

Hiện tại, nhà đương kim vô địch Man City sau 27 vòng đấu Ngoại hạng Anh đang có 47 điểm, đứng hạng 5, kém đội dẫn đầu Liverpool đến 20 điểm dù chơi ít hơn một trận, xếp trên Chelsea với hơn 1 điểm. Thầy trò HLV Pep Guardiola vừa bị loại ở đấu trường UEFA Champions League sau khi bị PSG loại ở vòng play off.