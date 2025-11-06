Cập nhật mới nhất về bão số 13 đang di chuyển rất nhanh vào đất liền 06/11/2025 15:10

(PLO)- 13 giờ ngày 6-11, tâm bão số 13 đang ở khoảng 13,3°N; 110,8°E, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 190km về phía Đông Đông Nam.

Video: Bão số 13 đang di chuyển rất nhanh, còn cách Quy Nhơn 190km

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150–183 km/h), giật trên cấp 17. Do ảnh hưởng của bão ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ nhanh 25-30km/h.

Dự kiến khoảng 19 giờ tối nay, bão ở trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật cấp 15. Sau đó, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk. Quá trình đi sâu vào đất liền, bão suy yếu dần.