Chiến sự Nga-Ukraine 11-7: Nóng rực chiến trường; Ngoại trưởng Nga-Mỹ thảo luận 'cách tiếp cận mới, khác biệt' về Ukraine 11/07/2025 07:05

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi Moscow và Kiev có hàng loạt trận giao tranh ở khắp nơi trên chiến trường.

Kiev rung chuyển vì đợt tập kích dữ dội của Nga

Thủ đô Kiev của Ukraine rung chuyển xuyên đêm 10-7 khi Nga tiến hành đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo quy mô lớn, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Khoảng 1 giờ 15 phút sáng 10-7 (giờ địa phương), các phóng viên của tờ The Kyiv Independent ghi nhận loạt tiếng nổ cùng tiếng vo ve đặc trưng của UAV Shahed tại khu phố cổ Pechersk. Hàng chục tiếng nổ và âm thanh của tên lửa đạn đạo tiếp tục vang lên, kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Cảnh báo không kích chỉ kết thúc vào khoảng 7 giờ sáng tại Kiev.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa sau một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Kiev ngày 10-7. Ảnh: Andrii Sybiha/X

Không quân Ukraine phát cảnh báo suốt đêm, cho biết các nhóm UAV Nga nhắm vào nhiều khu vực, gồm cả 2 tỉnh phía tây là Ternopil và Rivne.

Tại Kiev, các vụ nổ gây cháy tại một số khu chung cư ở quận Shevchenkivskyi và Darnytskyi, theo Thị trưởng Vitali Klitschko. Một số trạm xăng, gara ô tô cũng bốc cháy và lực lượng y tế đã được điều động.

Hiện chưa rõ Nga có nhắm vào các mục tiêu quân sự hay cơ sở chiến lược nào hay không, do phía Ukraine hạn chế tiết lộ thông tin vì lý do an ninh.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 397 UAV vào Ukraine trong đêm, trong đó có gần 200 UAV cảm tử loại Shahed, phần còn lại là UAV đánh lừa nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine. Ngoài ra, Moscow còn phóng 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 6 tên lửa hành trình Kh-101 và 4 tên lửa S-300 dẫn đường.

Ukraine thông báo đã bắn hạ 164 UAV Shahed, 8 tên lửa Iskander-M và 6 tên lửa Kh-101. Khoảng 204 thiết bị bay khác đã biến mất khỏi radar hoặc bị hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hoá.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 10-7, tính từ đầu ngày đã xảy ra 174 cuộc đụng độ với lực lượng Nga trên toàn tuyến.

Phía Nga đã thực hiện 3 đòn tấn công bằng tên lửa, 65 cuộc không kích, phóng 18 tên lửa, thả 80 bom lượn KAB, sử dụng 1.171 UAV cảm tử và tiến hành 3.967 cuộc pháo kích vào vị trí quân đội Ukraine.

Phía Ukraine tuyên bố đẩy lùi hàng chục đợt tấn công, tiêu diệt nhiều binh sĩ Nga và phá hủy thiết bị quân sự, trong đó riêng hướng Pokrovsk (tỉnh Donetsk) loại khỏi vòng chiến khoảng 140 binh sĩ Moscow.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đã thiệt hại 920 binh sĩ trong ngày qua, theo tờ Kyiv Post. Tính từ đầu chiến sự đến ngày 10-7, phía Ukraine nói rằng tổng số binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến đã lên tới 1.030.580 người.

Nga thọc sâu loạt chiến trường miền đông, miền nam

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 10-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Moscow đã thực hiện đòn tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine tại Kiev, cùng hạ tầng của một sân bay quân sự.

Tổng cộng 131 mục tiêu đã bị tập kích trong ngày, bao gồm các vị trí đóng quân tạm thời của quân đội Ukraine, cơ sở sản xuất vũ khí và nơi trú ẩn của lính đánh thuê nước ngoài, theo hãng thông tấn TASS.

Nga đồng thời tuyên bố quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 1.310 binh sĩ trong ngày qua trên toàn chiến tuyến.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Bắc cho biết đã loại khỏi vòng chiến 165 binh sĩ Ukraine, phá huỷ 5 khẩu pháo kéo (trong đó có 2 lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất), 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 3 trạm tác chiến điện tử và 2 kho đạn tại các khu vực thuộc tỉnh Sumy và Kharkiv.

. Nhóm tác chiến phía Tây tuyên bố đã tiêu diệt hơn 225 binh sĩ Ukraine, phá huỷ 1 xe bọc thép Snatch của Anh, 15 xe cơ giới, 2 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất và 5 kho đạn ở Kharkiv và Donetsk.

. Nhóm tác chiến phía Nam cho biết đã loại khỏi vòng chiến khoảng 205 binh sĩ, phá huỷ 1 xe tăng, 3 khẩu pháo, 7 xe cơ giới, 1 radar phản pháo RADA do Israel sản xuất và 4 kho đạn tại các khu vực giao tranh ở Donetsk.

. Nhóm tác chiến Trung tâm báo cáo gây tổn thất nặng nề nhất cho phía Ukraine với hơn 435 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, phá huỷ 5 xe bọc thép (gồm cả xe HMMWV của Mỹ), 5 hệ thống pháo, 11 phương tiện cơ giới, 1 radar phản pháo AN/TPQ-36 của Mỹ và 1 radar RADA.

. Nhóm tác chiến phía Đông tuyên bố đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine, loại khỏi vòng chiến khoảng 220 binh sĩ, phá huỷ 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 pháo, 10 xe cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử ở Donetsk và Zaporizhia.

. Trong khi đó, nhóm tác chiến Dnepr cho biết đã loại khỏi vòng chiến hơn 60 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 pháo, 5 xe cơ giới, 9 trạm tác chiến điện tử và 5 kho đạn tại các khu vực chiến sự thuộc Zaporizhia và Kherson.

Nga: Vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine

Ngày 10-7, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga vẫn để ngỏ khả năng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, đài RT đưa tin.

“Chúng ta nên chờ tín hiệu từ chính quyền Kiev, rằng họ có muốn tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ ba hay không. Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng chúng tôi ưu tiên đạt được các mục tiêu thông qua con đường chính trị-ngoại giao, trong hòa bình” - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov cảnh báo rằng tình hình trên thực địa đang thay đổi nhanh chóng trong khi Kiev còn do dự trong việc tiếp tục đàm phán trực tiếp.

“Chừng nào kết quả đó chưa thể đạt được, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp diễn, và thực tế trên chiến trường thì thay đổi từng ngày” - theo vị phát ngôn viên.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ được cho là đã nối lại việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine sau một thời gian ngắn tạm đình chỉ.

Phía Kiev chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ngoại trưởng Mỹ nói về cách tiếp cận mới nhằm kết thúc chiến sự Ukraine

Trong cuộc họp báo sau buổi gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Malaysia ngày 10-7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã thảo luận về “một cách tiếp cận mới và khác biệt” nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine, theo Kyiv Independent.

“Tôi không cho rằng đó là giải pháp đảm bảo hoà bình, nhưng đó là một ý tưởng mà tôi sẽ mang về báo cáo với Tổng thống Mỹ [Donald Trump]” - ông Rubio nói, song không cung cấp thêm chi tiết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Malaysia ngày 10-7. Ảnh: TASS

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò khi thấy có cơ hội tạo ra sự khác biệt” - vị ngoại trưởng nói.

Ông Rubio nói thêm rằng các cuộc tiếp xúc với Nga sẽ tiếp tục.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai vị ngoại trưởng đã thảo luận về hòa giải Ukraine, các biện pháp khôi phục hợp tác kinh tế và nhân đạo, và công việc của các phái bộ ngoại giao.

Ông Lavrov và ông Rubio đã có cuộc gặp kéo dài một giờ bên lề các sự kiện của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang diễn ra tại Kuala Lumpur. Lần gặp gần đây nhất của hai ngoại trưởng là trong cuộc hội đàm Nga-Mỹ tại Riyadh (Saudi Arabia) vào ngày 19-2.

Nỗ lực ngoại giao diễn ra song song với các bước đi của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình tại Ukraine.