Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thanh tra phải là ngọn đèn pha soi sáng con đường liêm chính 14/11/2025 15:18

Sáng 14-11, Thanh tra TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23-11-1945 – 23-11-2025).



Tại buổi lễ, Chánh Thanh tra TP Hà Nội Trần Đức Hoạt ôn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của ngành Thanh tra Việt Nam, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 64/SL năm 1945.

Tinh thần “giữ nghiêm kỷ cương phép nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân” luôn là kim chỉ nam để ngành Thanh tra cả nước và Hà Nội trưởng thành, lớn mạnh.



Trong những năm qua, Thanh tra Hà Nội đã củng cố bộ máy, nhân sự và phương thức hoạt động, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND TP các giải pháp phòng ngừa vi phạm, phát hiện và kiến nghị xử lý hàng nghìn tỉ đồng sai phạm, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đội ngũ cán bộ thanh tra được đánh giá là có bản lĩnh, “nói thẳng, làm thật, không né tránh”.



Ông cho hay, Thanh tra Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phương châm “gần dân, hiểu dân, giải quyết dứt điểm từ cơ sở”. Đồng thời, ngành sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phân tích rủi ro để lựa chọn đối tượng, nội dung thanh tra phù hợp.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: QT

Tới dự và phát biểu tại tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung khẳng định cùng với sự phát triển của Thủ đô, vai trò, vị trí của ngành Thanh tra ngày càng được khẳng định, đã phát huy được vai trò là “lá chắn” bảo vệ kỷ cương, phép nước.

Đồng thời, ông cũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc, những cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra Hà Nội trong suốt chặng đường vừa qua.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành thanh tra không chỉ dừng lại ở “kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm”, mà phải chuyển hướng mạnh sang tư duy thanh tra chủ động, dự báo và phân tích rủi ro. Ngành cần từ “thanh tra xử lý” sang “thanh tra kiến tạo”, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và trở thành bộ cảm biến sớm của chính quyền.



“Thanh tra phải kịp thời chỉ ra những bất cập chính sách và nguy cơ phát sinh tiêu cực để góp phần hoàn thiện thể chế”, ông Trung nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Thanh tra TP Hà Nội. Ảnh: QT

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao ngành Thanh tra 5 nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng; đổi mới tư duy và phương pháp thanh tra; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng Big data; chủ động tham gia hoàn thiện pháp luật; xây dựng đội ngũ công chức “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, đủ bản lĩnh và năng lực thực thi nhiệm vụ.

Trong đó, Thanh tra Hà Nội cần đặc biệt quan tâm đến công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của cơ quan, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

"Thanh tra TP phải thực sự trở thành ngọn đèn pha soi sáng con đường liêm chính trong quản trị Thủ đô", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.