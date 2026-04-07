Đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ có một mã định danh riêng 07/04/2026 15:51

(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất từ ngày 1-7-2026, mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất, không trùng lặp và dùng xuyên suốt vòng đời hợp đồng.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 337/2025 về hợp đồng lao động điện tử, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Theo Điều 3 dự thảo về nguyên tắc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử, Bộ Nội vụ đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử, nếu đáp ứng quy định, sẽ được cấp một mã định danh (ID) duy nhất và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác.

ID được cấp một lần và không thay đổi trong suốt vòng đời của hợp đồng lao động điện tử, bao gồm cả trường hợp hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt. Trường hợp có phụ lục, phụ lục của hợp đồng lao động điện tử sẽ được liên kết với ID của hợp đồng gốc.

Dự thảo cũng nêu rõ việc cấp ID không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội dung cũng như thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử.

Theo tờ trình xây dựng Thông tư, Bộ Nội vụ cho biết hợp đồng lao động là hình thức pháp lý quan trọng nhằm thiết lập quan hệ pháp luật lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thực tiễn triển khai cho thấy hợp đồng lao động điện tử có nhiều ưu điểm so với hợp đồng bằng văn bản giấy.

Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định hợp đồng lao động điện tử có giá trị như hợp đồng bằng văn bản, nhằm khuyến khích các bên giao kết thông qua phương tiện điện tử. Sau gần 5 năm thực hiện, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử đã tạo thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Đây được đánh giá là quy định tiến bộ, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ số, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh nhiều vướng mắc, khó khăn, ảnh hưởng đến nhu cầu giao kết hợp đồng lao động điện tử.

Từ thực tế này, đa số doanh nghiệp đề xuất cơ quan quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn cụ thể về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử nhằm tháo gỡ vướng mắc, ngăn ngừa vi phạm và góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động.