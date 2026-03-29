Đề xuất quyền lợi mới cho người bị tạm giữ, tạm giam 29/03/2026 17:45

(PLO)- Dự thảo Nghị định Dự thảo sửa đổi chế độ chăm sóc trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ, tăng cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt...

Trong những năm qua, các cơ quan quản lý và thi hành tạm giữ, tạm giam đã thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định 120/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Nghị định 113/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2017 và Nghị định 121/2017 quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

Qua đó, đưa công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam ngày càng đi vào nề nếp, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, một số quy định đã không còn phù hợp với thực tiễn và cần sửa đổi để phù hợp với các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp và bổ sung, cụ thể hóa những nội dung cần thiết.

Ảnh minh hoạ.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tiếp xúc với tổ chức nhân đạo đối với người bị tạm giữ, tạm giam là người nước ngoài. Dự thảo cũng bổ sung quy định về sử dụng tiền gửi lưu ký để mua đồ dùng thiết yếu và đồ ăn thêm.

Theo đó, người bị tạm giữ, tạm giam được nhận tiền gửi từ người thân thích bằng tiền Việt Nam, người nước ngoài có thể nhận tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ, chuyển đổi theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số tiền này phải gửi lưu ký tại cơ sở giam giữ và không được sử dụng tiền mặt hoặc giấy tờ có giá khác.

Tiền gửi lưu ký có thể dùng để mua đồ dùng cá nhân và đồ ăn thêm tại căng tin, với định mức không quá 5 lần định mức ăn trong một tháng.

Cơ sở giam giữ có trách nhiệm mở sổ lưu ký, quản lý và trả lại tiền khi người bị tạm giữ, tạm giam được trả tự do, chuyển đi cơ sở khác hoặc cho thân nhân, người được ủy thác.

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi quy định về kinh phí tổ chức mai táng người bị tạm giữ, tạm giam chết. Thay vì áp mức cố định tương đương 100 kg gạo tẻ, kinh phí hiện nay được tính linh hoạt theo thực tế địa phương và đơn giá dịch vụ, bổ sung chi phí bảo quản tử thi và phù hợp phong tục địa phương.

Bên cạnh đó, khi thân nhân nhận tử thi về mai táng, mức hỗ trợ được nâng từ 200 kg gạo tẻ lên 500 kg gạo tẻ.

Các quy định về chế độ ăn, ở, mặc, tư trang và chăm sóc y tế cũng được điều chỉnh. Dự thảo tăng định mức ăn trong một tháng, cụ thể: 1,5 kg thịt thay vì 1 kg, 1,5 kg cá thay vì 1 kg, dầu ăn từ 0,2 lít lên 0,3 lít, bổ sung thêm 5 quả trứng, đồng thời quy đổi chất đốt tương đương 45 kWh điện hoặc 3 kg gas. Tiền thuốc chữa bệnh thông thường, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế cũng được tăng từ 3 kg gạo tẻ/người/tháng lên 5 kg gạo tẻ/người/tháng.

Về chế độ mặc và tư trang, người bị tạm giữ khi vào cơ sở giam giữ được cấp như người bị tạm giam, khi chuyển sang tạm giam tiếp tục sử dụng theo quy định. Giám thị có quyền quyết định việc sử dụng áo ấm và chăn để phù hợp với thời tiết, khí hậu, đồng thời chăn bông phải có vỏ để đảm bảo vệ sinh.

Về chăm sóc y tế, người bị tạm giữ, tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ người thân theo đơn thuốc hợp pháp, chịu sự kiểm tra của cơ sở giam giữ.

Dự thảo Nghị định còn bổ sung trường hợp có tiền sử nghiện ma túy và các chất kích thích, cơ sở giam giữ tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, phối hợp cai nghiện nếu đủ tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, người nhiễm HIV, lao, bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh mạn tính được chăm sóc, điều trị theo quy định hiện hành.

Dự thảo còn sửa đổi chế độ chăm sóc trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ, tăng cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt từ trị giá tương đương 20 kg gạo tẻ lên 50 kg gạo tẻ/trẻ/tháng.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung các quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát.

