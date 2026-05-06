UBND TP.HCM bãi bỏ quyết định về mua sắm tập trung xe ô tô phục vụ công tác tại Bình Dương cũ 06/05/2026 16:40

(PLO)- Việc bãi bỏ quyết định mua sắm tập trung xe ô tô phục vụ công tác tại Bình Dương sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-4-2026.

UBND TP.HCM vừa có Quyết định 2582/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3949/QĐ-UBND ngày 31-12-2024 của UBND tỉnh Bình Dương về giao Sở GTVT là đơn vị mua sắm tập trung đối với danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia là xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ảnh minh họa: Tấn Việt

Theo Quyết định 2582, việc bãi bỏ áp dụng đối với toàn bộ nội dung Quyết định số 3949. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-4-2026.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.