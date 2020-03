Ngày 23-3, UBND TP Hải Phòng đã ra quyết định thành lập sáu chốt liên ngành kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ đường bộ dẫn vào TP này:

Chốt số 1 đặt tại trạm thu phí quốc lộ 5 (huyện An Dương).

Chốt số 2 đặt tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khu vực nút giao quốc lộ 10 (huyện An Lão).

Chốt số 3 đặt tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khu vực nút giao với tỉnh lộ 353 (quận Dương Kinh).

Chốt số 4 đặt tại phía sau trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khu vực nút giao với đường 356 Đình Vũ (quận Hải An).



Một chốt liên ngành của tỉnh Quảng Ninh đặt tại cầu Bạch Đằng trên đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Chốt số 5 đặt tại khu vực chân cầu Nghìn (huyện Vĩnh Bảo) trên quốc lộ 10 nối với huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).



Chốt số 6 đặt tại khu vực chân cầu Đá Bạc (huyện Thủy Nguyên) trên quốc lộ 10 tiếp giáp với TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Các chốt số 1, 5, 6 được bố trí 36 người; các chốt 2, 3, 4 được bố trí 28 người, gồm các lực lượng công an, y tế, quân sự, thanh tra giao thông, do công an làm chốt trưởng.

Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát y tế đối với người vào TP Hải Phòng tập trung trên các phương tiện vận tải hành khách.

Bắt đầu từ ngày 25-3, tại mỗi chốt, lực lượng chức năng sẽ thực hiện đo thân nhiệt, xác định người nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19 để thực hiện giám định y tế. Các trường hợp người nước ngoài và người Việt mới từ nước ngoài về phải khai báo y tế, xác định lịch trình.

TP Hải Phòng cũng yêu cầu các quận, huyện có đường bộ kết nối với các tỉnh lân cận, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã thành lập 10 chốt kiểm soát dịch bệnh tại 10 khu vực cửa ngõ dẫn vào tỉnh, trong đó có hai chốt tại khu vực tiếp giáp với Hải Phòng tại cầu Đá Bạc trên quốc lộ 10 và trạm soát vé cầu Bạch Đằng trên đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.