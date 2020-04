Ổ dịch 15 ca COVID-19 tại quận 2 không phải là quán bar

Công an phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) cho biết ổ dịch ở một quán ăn uống tại số 7 Thảo Điền không phải là quán bar, mà chính xác là quán ăn Thái BVDDHA có giấy phép kinh doanh thức uống có cồn và rượu nên không được gọi là quán bar.

“Điểm khác biệt, quán bar là loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, còn quán BVDDHA chỉ là quán ăn nên không phải có giấy phép về an ninh trật tự. Từ đó, không bị khống chế thời gian hoạt động” - một lãnh đạo công an phường giải thích thêm.



Đến ngày 3-4, quán BVDDHA vẫn đang được cách ly. Ảnh: TS



Quán BVDDHA đang đóng cửa do trong thời gian cách ly phòng, chống COVID-19. Ảnh: TS

Cũng theo Công an phường Thảo Điền, quán BVDDHA do bà Tr.Th.D.Th, sinh năm 1981, ngụ phường Thảo Điền đứng tên. Quán từng bị đoàn kiểm tra liên ngành UBND quận 2 xử phạt hơn 80 triệu đồng về hành vi vi phạm hợp đồng lao động và biển hiệu sai kích thước.



Bên trong quán BVDDHA trong thời gian đang được cách ly. Ảnh: TS

Trước đó, ngày 20-3, Bộ Y tế công bố kết quả ca thứ 91 dương tính COVID-19 của Việt Nam là nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại quận 2. Nghề nghiệp của bệnh nhân này là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines.

Ngày 8-3, bệnh nhân từ London (Anh) về Việt Nam. Sau đó, bệnh nhân có đến quán BVDDHA ăn uống và đến Công an phường Thảo Điền trình báo vụ việc có đánh rơi tài sản tại phường Bình An.

Sau khi Bộ Y tế công bố kết quả, quán BVDDHA và trụ sở Công an phường Thảo Điền, có 28 cán bộ, chiến sĩ cũng được cách ly y tế. Đến nay, những người liên quan đến quán BVDDHA đã có 15 ca dương tính (bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125, 126, 127, 151, 152, 157, 158, 159, 206, 207), riêng Công an phường Thảo Điền không có trường hợp nào dương tính và đã hết thời gian cách ly 14 ngày.