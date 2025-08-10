Điểm nóng tố tụng 10-8: Cập nhật vụ Tập đoàn Phúc Sơn; Tuyên tử hình trưởng buồng giam đánh bạn tù tử vong 10/08/2025 07:24

(PLO)- Điểm nóng tố tụng 10-8: Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kháng cáo; Đình chỉ vụ án, trả tự do ngay tại tòa cho nam thanh niên đánh bảo vệ ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ; Giới hạn của pháp luật trong vụ dùng AI thay hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên trong phim Chốt Đơn; Cựu cán bộ nhập khống dữ liệu xuất nhập cảnh cho 15 người nước ngoài; Tuyên án tử hình trưởng buồng giam đánh bạn tù tử vong

TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 15 trên tổng số 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.

Các bị cáo kháng cáo gồm: cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) là bà Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Phạm Văn Vọng (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Phùng Quang Hùng (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Hà Hòa Bình (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn)… đã làm đơn kháng cáo gửi Tòa Phúc thẩm TAND tại Hà Nội xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, từ ngày 24-6 đến ngày 11-7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Hậu 14 năm tù về tội đưa hối lộ, 9 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 7 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Hậu là 30 năm tù.

Cùng về tội nhận hối lộ, bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận mức án 14 năm tù, bị cáo Lê Duy Thành nhận mức án 12 năm tù…