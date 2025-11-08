Điểm tin ANTT: Bắt 2 người đánh tài xế xe công nghệ vì lời nhắc đỗ xe chiếm lối đi; Có gì bên trong các ‘lò độ’ xe vừa bị công an đột kích? 08/11/2025 08:30

(PLO)- Công an cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy; Cảnh sát đột kích 'lò độ', tạm giữ hàng chục mô tô nghi độ chế; Dùng ô tô đi trộm chó thì bị công an phát hiện vây bắt; Bắt 2 người đánh tài xế xe công nghệ bất tỉnh chỉ vì lời nhắc ô tô đỗ chiếm lối đi; Con rể lái ô tô đâm bố vợ cũ tử vong ở Phú Thọ…

Ngày 7-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 2-11, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo của anh Nam (31 tuổi, ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) là tài xế xe công nghệ, về việc bị nhóm người hành hung tại khu vực trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh.

Qua điều tra, công an xác định Tươi và Khoa là người liên quan.

Vụ việc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, nhóm người đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt anh Nam gây thương tích.