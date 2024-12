Điểm tin ANTT: Công an Hà Tĩnh làm rõ vụ nữ sinh 15 tuổi tử vong bên vệ đường; Diễn biến mới vụ 'Shark Thủy' 07/12/2024 06:00

(PLO)- Công an Hà Tĩnh làm rõ vụ nữ sinh 15 tuổi tử vong bên đường trong đêm; Bộ Công an khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ 'Shark Thủy'; Tạm giữ 5 người vi phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Sóc Sơn; Khởi tố ‘ông trùm’ và đồng phạm cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để đòi nợ...