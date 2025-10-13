CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13-10 Doanh nhân Việt vươn ra toàn cầu: Viết tiếp câu chuyện thành công 13/10/2025 06:15

(PLO)- Ít ai ngờ những cấu kiện thép “Made in Vietnam” lại có mặt tại các sân vận động World Cup, hay 5.000 máy bay không người lái (UAV) với máy móc phức tạp của công ty Việt sắp được bàn giao cho một cường quốc công nghệ như Hàn Quốc.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, với những câu chuyện doanh nhân kể không chỉ là lợi nhuận, mà là một cuộc thay đổi tư duy trong kinh doanh. Bằng việc kiên nhẫn xây nền móng từ gốc rễ, làm chủ công nghệ, họ đang hiện thực hóa khát vọng về một nền kinh tế tự chủ, kiến tạo thương hiệu trong kỷ nguyên mới.

Một triết lý mới đang định hình con đường vươn ra thế giới của doanh nghiệp Việt. Đó là kiến tạo hệ sinh thái, bắt tay tạo ra một sân chơi chung, nơi các mắt xích trong chuỗi giá trị hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

Từ câu chuyện thép Việt ở sân vận động World Cup, hay máy bay không người lái (UAV) bay sang Hàn Quốc, doanh nhân Việt Nam đang chứng minh thương hiệu quốc gia được xây bằng hành động, chất lượng vượt trội và bản lĩnh chinh phục những đỉnh cao. Đó không còn là con đường cạnh tranh đơn lẻ, phá giá lẫn nhau trên “sân nhà” chật hẹp. Thay vào đó là triết lý hợp tranh để vươn ra biển lớn: Doanh nghiệp (DN) hợp tác và cạnh tranh một cách lành mạnh để giữ vững giá trị chung, thay vì triệt tiêu nhau.

Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia xung quanh vấn đề trên.

Ông TRỊNH TIẾN DŨNG, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng:

Người khác làm được thì người Việt Nam cũng làm được

Hành trình đưa kết cấu thép Việt Nam chinh phục hơn 50 quốc gia và các siêu dự án toàn cầu là một chặng đường không dễ dàng. Thách thức lớn nhất đối với chúng tôi chính là vượt qua những rào cản kỹ thuật và sự hoài nghi từ các thị trường khó tính. Ví dụ để một sản phẩm cơ khí chính xác của Việt Nam có mặt trong một sân vận động World Cup, chúng tôi phải đáp ứng hàng ngàn tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, từ chất liệu, độ chính xác của mối hàn cho đến quy trình an toàn tuyệt đối.

Tôi xác định rằng đầu tư vào công nghệ cao là con đường duy nhất. Chính những tổ hợp nhà máy hiện đại, tự động hóa nhiều khâu sản xuất đã thay đổi hoàn toàn định kiến của các đối tác quốc tế. Khi đến thăm nhà máy và chứng kiến năng lực thật sự, sự hoài nghi ban đầu của họ đã biến thành thán phục. Câu chuyện thành công này không chỉ là niềm tự hào của một DN, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho năng lực của cả ngành cơ khí chế tạo Việt Nam.

Đứng sau những thành tựu kỹ thuật đó là một nền tảng tinh thần vững chắc, với nguồn cảm hứng đến từ chính lịch sử dân tộc. Tôi luôn tự đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Nếu cha ông đã vượt qua được những cuộc chiến gian nguy, tại sao thế hệ ngày nay lại chấp nhận thất bại trên mặt trận kinh tế? Tư duy này đã biến những điểm yếu ban đầu như thiếu kinh nghiệm hay thương hiệu trở thành động lực của chúng tôi.

Phát biểu tại chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất diễn ra mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng DN, doanh nhân lớn mạnh vượt qua chính mình, phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Qua đó góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển đất nước nhanh, xanh, bền vững. Thủ tướng cũng mong muốn cộng đồng DN, doanh nhân lớn mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng với các DN quốc tế; sẵn sàng tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu… Từ đó góp phần vượt qua những khó khăn từ tình hình quốc tế, với tinh thần nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, “vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên vũ trụ”, khai thác hiệu quả hơn bầu trời, biển lớn và đất đai của chúng ta.

Từ câu chuyện của chính mình, tôi nhận thấy vai trò của các “DN đầu tàu” trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Những thành công tầm cỡ quốc tế phải có sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho các DN đi sau thấy rằng “người Việt Nam có thể làm được”. Quan trọng hơn, chúng tôi, những DN đầu tàu, phải tạo ra một hệ sinh thái cộng hưởng. Để hoàn thành một cấu kiện phức tạp, chúng tôi cần sự hợp tác của hàng loạt DN phụ trợ trong nước, qua đó cùng nhau nâng cao năng lực và đưa sản phẩm “Made in Vietnam” ra thế giới.

Tuy nhiên, để sức mạnh cộng đồng được phát huy tối đa, tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh một thông điệp chiến lược: Hợp tranh. Thay vì cạnh tranh phá giá lẫn nhau trong một “sân nhà” chật hẹp dẫn đến cùng thất bại, chúng ta cần hợp tác và cạnh tranh lành mạnh để giữ vững giá trị chung. Xa hơn nữa là tinh thần hợp doanh - các tập đoàn lớn hãy hợp lực lại để đảm nhận những siêu dự án trong nước, thay vì để rơi vào nhà thầu ngoại.

Ông Võ Quang Phúc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Mekong Việt Nam (bên phải, ngoài cùng) nhận danh hiệu "Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2025".

Ông VÕ QUANG PHÚC, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển thương mại Mekong Việt Nam:

Kiến tạo hệ sinh thái ngành dược: Nền tảng để thương hiệu Việt vươn xa

Theo định hướng của DN, để tạo ra một môi trường kinh doanh vững mạnh trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, việc tuân thủ quy định của Nhà nước chỉ là điều kiện cần. Yếu tố cốt lõi nằm ở chính nội tại. Bản thân mỗi DN phải tự nâng cao nhận thức, sự chủ động này không chỉ giúp thích ứng nhanh với thay đổi thị trường mà còn là nền tảng để xây dựng một bản sắc riêng, một thương hiệu Việt đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Với triết lý đó, thương hiệu không chỉ là cái tên, mà phải được định vị bằng những giá trị thực chất. Việc xây dựng thương hiệu được nhấn mạnh phải dựa trên ba tiêu chí cốt lõi: Danh tiếng, chất lượng và hiệu quả, trong đó mọi chiến lược đều phải đặt khách hàng làm trọng tâm.

Triết lý này được thể hiện qua hành trình của Mekong Việt Nam, từ một công ty khởi nghiệp đã vươn lên đạt nhiều giải thưởng uy tín như Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2019; Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia 2020 và danh hiệu Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2025. Đó là minh chứng cho thấy khi chất lượng và lợi ích khách hàng được đặt lên hàng đầu, thương hiệu sẽ có vị thế vững chắc.

Tầm nhìn của một DN không chỉ dừng lại ở chính mình, mà là khát vọng nâng tầm cả một ngành. Từ đó, một tầm nhìn chiến lược về việc xây dựng hệ sinh thái ngành dược hoàn chỉnh, từ nghiên cứu phát triển đến sản xuất và phân phối, đã được đặt ra. Đây được xem là chiến lược cốt lõi để tăng năng lực cạnh tranh, chủ động nguồn cung và hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế để vươn ra khu vực. Quan điểm này khẳng định việc tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau chính là chìa khóa để tránh độc quyền, giảm thiểu chi phí cạnh tranh và tăng cường hiệu quả.

Thông tin CT Group đang hoàn tất những khâu bay thử nghiệm cuối cùng để bàn giao 5.000 máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn cho đối tác Hàn Quốc gây chú ý tại một triển lãm mới đây. Ảnh: QH

Tầm nhìn này đã được hiện thực hóa qua mô hình “Hội quán Café kết nối ngành dược - CPI Coffee”. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ, mà là một không gian mở để các DN trong toàn bộ chuỗi giá trị - từ nguyên liệu, bao bì, sản xuất đến marketing, phân phối - có thể kết nối và hỗ trợ nhau. Thay vì xem nhau là đối thủ, họ trở thành những mắt xích quan trọng trong một hệ sinh thái chung, cùng giải quyết bài toán chi phí, tối ưu hóa nguồn lực và tạo ra sức mạnh cộng hưởng.

Đây là một bước đi táo bạo, thể hiện tư duy kinh doanh hiện đại của một doanh nhân Việt tiêu biểu. Sức mạnh của DN không chỉ đến từ nội lực, mà còn đến từ sức mạnh của mạng lưới mà nó tham gia. Bằng cách này, Mekong Việt Nam không chỉ viết nên câu chuyện thành công của riêng mình mà còn đang góp phần tạo ra một sân chơi chung minh bạch, giúp cả ngành dược Việt Nam cùng nhau phát triển vững mạnh, viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam hùng cường trên trường quốc tế.

Bà LÂM THÚY ÁI, Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm:

Câu chuyện đằng sau quả trứng sạch và hành trình xây nền móng

Nhiều năm về trước, trong một chuyến công tác tại Nhật Bản, hình ảnh người dân địa phương đập quả trứng gà tươi, trộn vào cơm nóng và ăn một cách ngon lành đã ám ảnh tôi. Tôi tự hỏi tại sao một điều bình dị như vậy lại là điều xa xỉ ở Việt Nam? Tại sao chúng ta, một đất nước nông nghiệp, lại không có đủ niềm tin vào chính những sản phẩm mình làm ra?

Câu hỏi đó không mới. Nó thực chất là sự nối dài của một trăn trở đã theo tôi suốt hơn 20 năm trong ngành thú y. Ngày ấy, khi bắt đầu sự nghiệp, tôi thấy các trang trại của mình phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thuốc thú y nhập ngoại. Chúng ta bị động, đi sau và thiếu tự chủ. Điều đó khiến tôi tin rằng muốn thay đổi nông nghiệp Việt Nam, câu chuyện không thể bắt đầu từ ngọn, mà phải từ gốc rễ.

Gốc rễ ở đây chính là sức khỏe của vật nuôi. Một sản phẩm cuối cùng, dù là miếng thịt hay quả trứng, không thể nào sạch nếu bản thân con vật không khỏe mạnh. Khát vọng tự chủ đã thôi thúc chúng tôi xây dựng nhà máy thuốc thú y đạt chuẩn quốc tế WHO-GMP từ năm 2012.

Khi đã tự chủ được nền tảng thú y, chúng tôi nhận ra vấn đề tiếp theo là quy trình. Sự sạch sẽ không thể đến từ cảm tính hay may rủi. Nó đòi hỏi một hệ thống được kiểm soát chặt chẽ. Khi nền tảng đã vững, chúng tôi mới dám nghĩ đến câu chuyện quả trứng ăn sống. Chúng tôi tìm đến các nhà khoa học ở Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, cùng họ nghiên cứu cách đưa những loại thảo dược quý của Việt Nam vào thức ăn cho gà. Đó là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy thú vị.

Một trong những bài học lớn nhất tôi nhận được trong quá trình này là về giá thành. Ban đầu ai cũng nghĩ một sản phẩm làm kỹ lưỡng, công nghệ cao như vậy thì giá phải rất đắt. Nhưng thực tế ngược lại. Khi bạn làm đúng ngay từ đầu, tự động hóa giúp giảm thiểu sai sót, quy trình tốt giúp giảm hao hụt, năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí vận hành. Cuối cùng, công nghệ không làm sản phẩm đắt lên, mà lại giúp chúng tôi kiểm soát giá thành tốt hơn.

Nhưng với tôi, việc bán được bao nhiêu trứng không quan trọng bằng thông điệp đằng sau nó. Đó là lời chia sẻ với những nông dân, đồng nghiệp trong ngành rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm được những sản phẩm tử tế, đẳng cấp thế giới. Và để làm được điều đó, chúng ta cần thay đổi tư duy: Ngừng chạy theo cái lợi trước mắt, mà hãy kiên nhẫn xây dựng một nền tảng vững chắc. Bởi lẽ con đường vươn ra biển lớn, dù ở bất cứ ngành nghề nào, cũng đều phải bắt đầu từ những bước đi gốc rễ như vậy.•

Mái vòm Nhà Triển lãm Kim Quy thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam do tập đoàn Đại Dũng thi công

Tự tạo hệ sinh thái để vươn vai trên sân chơi lớn Gần đây, giới DN trong nước đặc biệt chú ý đến thông tin CT Group và đối tác Airbility của Hàn Quốc đã cùng thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công nguyên mẫu máy bay không người lái (UAV) AB-U60 và mẫu thu nhỏ 1/3 AB-U4. Đây là một bước đi quan trọng trong kế hoạch sản xuất 5.000 UAV vận tải hạng nặng do CT UAV, một thành viên Tập đoàn CT Group, đảm nhận. Thương vụ không chỉ có giá trị kinh tế, mà còn là một cột mốc, đánh dấu lần đầu tiên công ty Việt Nam xuất khẩu một sản phẩm công nghệ phức tạp sang một cường quốc công nghệ. Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, đã có những chia sẻ, lý giải cho cú vươn vai bất ngờ này. “Trong khoa học công nghệ sẽ không bao giờ có chuyện Thánh Gióng” - ông Chung quả quyết. Ông cho rằng không thể có chuyện một sớm một chiều vươn vai thành người khổng lồ. Thành công phải là kết quả của một quá trình tích lũy rất lâu dài về mọi mặt: Từ nền tảng công nghệ, nghiên cứu miệt mài, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đến tiềm lực tài chính vững vàng. Ông tâm niệm một triết lý đơn giản: Bí quyết của thành công là làm việc chăm chỉ trong im lặng. Sản phẩm công nghệ sẽ tự nói lên tất cả, không cần phải quảng bá nhiều. Tuy vậy, một trong những trăn trở lớn nhất của ông Chung khi làm công nghệ tại Việt Nam chính là sự thiếu vắng một hệ sinh thái hỗ trợ hoàn chỉnh. Đối mặt với thách thức đó, CT Group chọn một con đường chông gai hơn nhưng bền vững hơn: Tự mình làm mọi thứ, tự tạo ra hệ sinh thái của riêng mình. Câu chuyện chinh phục đối tác Hàn Quốc là minh chứng rõ nét nhất cho chiến lược này. Ban đầu đối tác còn hoài nghi về năng lực của một tập đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, CT Group đã chứng minh được hai lợi thế vượt trội. Thứ nhất là nền tảng sản xuất tối ưu có sẵn, giúp đối tác tiết kiệm nhiều năm xây dựng nhà máy. Thứ hai và quan trọng hơn là việc làm chủ sáu công nghệ lõi của UAV, giúp đối tác không cần đầu tư quá nặng vào nghiên cứu phát triển. Hành trình của CT Group và doanh nhân Trần Kim Chung cho thấy một con đường khác biệt để DN Việt Nam vươn ra thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao. Đó không phải là con đường trải hoa hồng, mà là con đường của mồ hôi, của sự kiên định tích lũy tri thức và tiềm lực trong thầm lặng.

Bệ phóng chính sách sẵn sàng, chờ bản lĩnh doanh nhân Việt

Doanh nghiệp cần một chính quyền thực sự đồng hành - không chỉ là rút gọn thủ tục mà còn là sự chủ động đối thoại, lắng nghe để thấu hiểu.

Ông NGUYỄN NGỌC HÒA, Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM

TP.HCM hôm nay đã mang tầm vóc của một siêu đô thị đa trung tâm, với ba trụ cột kinh tế chiến lược có khả năng cộng hưởng mạnh mẽ: Một trung tâm tài chính - dịch vụ mang tầm quốc tế, một thủ phủ công nghiệp năng động và một trung tâm logistics - du lịch biển hiện đại.

Cùng với đó, những chính sách vĩ mô như Nghị quyết 68 của Đảng về kinh tế tư nhân và đặc biệt là Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù, đang mở ra một hành lang phát triển rộng lớn, một bệ phóng mạnh mẽ để DN bứt phá.

Trong bối cảnh đó, vai trò của doanh nhân - những “thuyền trưởng” của nền kinh tế - trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chính họ là người trực tiếp biến những chủ trương, chính sách thành giá trị kinh tế và sức cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, để biến tiềm lực thành động lực, lợi thế không thể tự phát huy. Sau giai đoạn hợp nhất, bộ máy hành chính cần chuyển động nhanh hơn, quyết liệt hơn. DN cần một chính quyền thực sự đồng hành - không chỉ là rút gọn thủ tục mà còn là sự chủ động đối thoại, lắng nghe để thấu hiểu. Một chính quyền đồng hành sẽ giải phóng năng lượng cho DN, để họ thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, sự năng động và sáng tạo vốn có.

Quá trình sản xuất quả trứng sạch của Công ty CP Mebi Farm là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy thú vị. Ảnh: QH

Để sự đồng hành đó đi vào thực chất, chính sách hỗ trợ không thể dàn trải mà cần được “may đo” một cách chiến lược. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị TP.HCM xây dựng các nhóm chính sách chuyên biệt, phù hợp với vai trò và quy mô của từng nhóm DN, tạo ra sức mạnh cộng hưởng cho toàn hệ sinh thái.

Với nhóm DN đầu ngành, những đầu tàu thực thụ có sứ mệnh tạo dựng thương hiệu quốc gia, cần một hệ thống chính sách riêng biệt, đủ sức mạnh để họ dẫn dắt sự đổi mới công nghệ và toàn chuỗi cung ứng.

Với nhóm có năng lực vươn tầm khu vực, thế hệ “đầu tàu mới” trong tương lai, cần các chính sách khuyến khích nghiên cứu, hợp tác quốc tế và chúng tôi đang phối hợp với ĐH Kinh tế TP.HCM để xây dựng các nhóm chính sách đột phá cho nhóm này.

Với khối DN vừa và nhỏ (SME), vốn là xương sống của nền kinh tế và là nơi tạo ra nhiều việc làm nhất, cần sự hỗ trợ linh hoạt và thực chất. Một ví dụ điển hình là thay vì để họ tự đầu tư công nghệ tốn kém, TP có thể hỗ trợ các DN công nghệ lớn phát triển giải pháp dùng chung, để các SME có thể thuê dịch vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh với chi phí hợp lý.

Mô hình này tạo ra một sự cộng hưởng hai chiều: DN lớn có thị trường, DN nhỏ được nâng cao năng lực cạnh tranh với chi phí thấp. Đây chính là cách chúng ta xây dựng một hệ sinh thái DN bền vững và gắn kết.

Khi mỗi nhóm DN đều được tiếp sức đúng cách, tôi tin rằng cộng đồng doanh nhân sẽ hiện thực hóa được khát vọng của mình. Chính sách đã mở đường và giờ là lúc cộng đồng doanh nhân chúng ta thể hiện bản lĩnh Việt. Tôi mong muốn rằng mỗi doanh nhân sẽ tận dụng tốt nhất bệ phóng này để đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới.

Thành công của mỗi DN chính là viên gạch xây dựng nên sự thịnh vượng của TP.HCM và sức mạnh của cả đất nước. Đó là sứ mệnh và niềm tự hào của giới doanh nhân chúng ta.•