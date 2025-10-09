Thủ tướng: Doanh nhân Việt Nam cần tiếp tục 'vươn xa ra biển' 09/10/2025 16:44

Chiều 9-10 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Doanh nhân, doanh nghiệp cần tiếp tục 'vươn xa ra biển'

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho biết thời gian qua, chúng ta đã đạt kết quả tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước và nhiệm kỳ này dự kiến sẽ cao hơn nhiệm kỳ trước.

Nhờ đó, quy mô nền kinh tế lớn hơn, thu nhập bình quân đầu người cao hơn, đời sống của nhân dân ngày được càng nâng lên. Trong kết quả chung đó có đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cũng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

Thủ tướng nêu một số ví dụ về các công trình tiêu biểu của các doanh nghiệp Việt Nam như cầu Mỹ Thuận 2 to hơn, đẹp hơn, dài hơn, rộng hơn cầu Mỹ Thuận 1 nhưng thi công nhanh hơn, rẻ hơn; sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành cuối năm nay; các kết cấu mái vòm thép của Trung tâm Triển lãm Việt Nam…

Thủ tướng nhấn mạnh các doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, tự hào, tự lực, tự chủ để bước những bước dài hơn, "vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời".

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các doanh nhân Việt Nam. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh lực lượng doanh nhân phải đóng vai trò tiên phong, nòng cốt, Thủ tướng cho rằng muốn vậy phải đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất; cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề cập đến việc phải mở ra cơ chế để phát huy tối đa khả năng, tiềm năng sáng tạo, cống hiến hết mình của các doanh nhân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng thể chế là đột phá nhưng cũng đang là điểm nghẽn, do đó phải nỗ lực biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Đồng thời xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi trạng thái sang kiến tạo phát triển, chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhắc lại kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết GDP quý III tăng 8,22%, 9 tháng tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tạo nền tảng vững chắc cho hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 8,3-8,5%. Cùng với đó, cả nước đang chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tạo nên động lực mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng cũng mong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước và cùng nhau đi lên, phát triển, hưởng thụ thành quả.

Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu chia sẻ tư duy, tầm nhìn và góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, những việc chưa làm được.

Sớm ban hành nghị quyết về phát triển doanh nghiệp nhà nước

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là động lực then chốt của nền kinh tế.

Để cộng đồng doanh nghiệp có thể phát huy tối đa tiềm năng, ông Sơn đề nghị Chính phủ tham mưu trình Bộ Chính trị sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp nhà nước và kinh tế nhà nước, nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực để các doanh nghiệp nhà nước có thể phát triển bứt phá.

Ngoài ra, ông Sơn cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng sớm ban hành nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đặc thù cho Petrovietnam, phù hợp với mô hình và tầm vóc mới.

"Chúng tôi tin tưởng, những tháo gỡ kịp thời về chính sách sẽ là cú hích quan trọng để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững".