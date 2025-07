Dự báo thời tiết ngày 21-7: Miền Bắc mưa to cục bộ, Hà Nội cao nhất 35 độ 21/07/2025 10:54

(PLO)- Dự báo thời tiết hôm nay 21-7, thời tiết Bắc Bộ mưa to đến rất to, Nam Bộ mưa rào và dông, Trung Bộ ngày nắng nhưng tối mưa rào.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo thời tiết hôm nay 21-7, thời tiết Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 120-250mm, có nơi trên 400mm cho cả ngày.

Các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn (>150mm/3h). Trong mưa dông khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh.