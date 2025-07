Dự báo thời tiết ngày 24-7: Bắc Bộ mưa trên diện rộng, có nơi mưa rất lớn 24/07/2025 08:35

(PLO)- Dự báo thời tiết hôm nay 24-7, trọng tâm mưa vẫn tập trung ở hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, mưa liên tục gây lũ và sạt lở nguy hiểm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo thời tiết hôm nay 24-7, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn (> 100mm/3 giờ). Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; Lũ quét trên sông, suối; Sạt lở đất ở sườn dốc.