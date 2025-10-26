Dự báo thời tiết ngày 26-10: Miền Bắc trời lạnh, miền Trung và miền Nam mưa giông cục bộ, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 26-10, khu vực Bắc Bộ mưa giảm, ngày mai có lúc hửng nắng nhẹ. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn còn mưa vừa đến mưa to, Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ duy trì nắng gián đoạn, chiều tối có mưa giông cục bộ.
Tại TP.HCM:
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.