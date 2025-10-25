Video mưa lớn khiến phố biển Tuy Hòa ngập, dân bì bõm dắt xe lội nước 25/10/2025 11:22

(PLO)- Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến một số tuyến đường ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bị ngập cục bộ.

Ngày 25-10, một lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận do mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường trên địa bàn phường bị ngập cục bộ, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Đường ngập sâu, người dân phải dắt xe lội nước. Ảnh: M.N

Trước đó, mưa lớn kéo dài 5 giờ liền trên địa bàn phường Tuy Hòa. Vì vậy, nhiều tuyến đường tại phường này không thoát kịp nước, gây ra tình trạng ngập cục bộ.

Điển hình, khu vực đường Trần Hưng Đạo (gần chợ Tuy Hoà), có nơi bị ngập sâu hơn 50 cm. Tuyến đường này là con đường huyết mạch của phường Tuy Hoà nên lưu lượng xe qua lại đông.

Video đường phố Tuy Hòa ngập, người dân bì bõm lội nước dắt xe

Việc đường Trần Hưng Đạo bị ngập khiến nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải lội bộ, dắt xe máy. Một số người bán hàng rong như bánh mì, bánh bao dọc đường phải tìm nhiều vật dụng để kê cao hàng hóa.

Theo người dân địa phương, khu vực đường Trần Hưng Đạo thường xuyên xảy ra ngập cục bộ khi có mưa lớn bất thường.

Báo cáo sáng 25-10 của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện khu vực phía Đông tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, một số nơi bị ngập úng cục bộ như khu vực chợ Tuy Hoà, thuộc phường Tuy Hoà.

Người dân hỗ trợ nhau qua đoạn đường bị ngập. Ảnh: M.N

Trong 12-24 giờ tới, các sông khu vực phía Đông của tỉnh xuất hiện đợt lũ. Trên Sông Ba đỉnh lũ đạt mức báo động 1, trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch đạt mức báo động 2.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban theo dõi, giám sát. Thông tin kịp thời các bản tin cảnh báo, dự báo về tình hình mưa lớn, lũ lụt.. của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn. Để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả.