Gần 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy tại TP.HCM 24/10/2025 18:06

(PLO)- Chiều 24-10, Công an TP.HCM tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà The Nexus (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra tại Tháp 1, tòa nhà The Nexus (TP.HCM) với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Buổi diễn tập nhằm giúp lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ và lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp trong xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ. Đồng thời, nâng cao trình độ kỹ thuật - chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nắm rõ tình hình, tính chất, quy mô, đặc điểm giao thông, nguồn nước trong và ngoài cơ sở để chủ động tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả.

Toà nhà The Nexus (đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM) là địa điểm được lựa chọn tổ chức buổi diễn tập.

Tình huống giả định, vào lúc 14 giờ, tại tòa nhà The Nexus, bất ngờ một mô tô đậu tại tầng hầm B1 bị sự cố chạm chập hệ thống điện trong xe, gặp nhiên liệu rò rỉ xung quanh gây cháy xe và cháy lan ra các xe lân cận bên. Trong quá trình cháy, nhiệt lượng toả ra lớn nên đã làm nổ bình nhiên liệu của xe, đồng thời lượng nhiên liệu chảy tràn trên mặt sàn nên hình thành đám cháy lớn ở tầng hầm B1 của tòa nhà.

﻿﻿ ﻿ Sự cố xảy ra bất ngờ khiến nhiền cán bộ, nhân viên đang làm việc bên trong tòa nhà hoảng loạn. Một số người nhanh chóng tìm cách thoát thân ra bên ngoài.

Lực lượng chữa cháy﻿ cơ sở triển khai các công tác chữa cháy tạm thời, thoát nạn và chỉ đạo nhân viên gọi điện thoại báo cháy qua số “114” và gọi điện thoại thông báo đến chính quyền địa phương...

Sau khi nhận được tin báo cháy, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 thuộc Phòng PC07, Công an TP.HCM lập tức triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường.

Đội công tác huy động 8 xe chữa cháy và xe chuyên dụng các loại, triển khai việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai các phương tiện để khống chế đám cháy.

Xe thang vươn lên các tầng cao tổ chức trinh sát, tìm kiếm nạn nhân kẹt lại các tầng trong tòa nhà.



Lực lượng Cảnh sát PCCC lắp đặt vòi lấy nước tại các trụ cấp nước PCCC.

Nhiều phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khác cũng được đơn vị điều động, đội hình cứu nạn và chữa cháy tầng cao được các chiến sĩ triển khai một cách khẩn trương, chính xác.

Gần 1.000 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy, khu vực tập trung người được cứu hộ cứu nạn khỏi sự cố.