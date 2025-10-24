Gần 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy tại TP.HCM
TRẦN LINH-NGUYỄN TÂN
(PLO)- Chiều 24-10, Công an TP.HCM tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà The Nexus (phường Sài Gòn, TP.HCM).
Buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra tại Tháp 1, tòa nhà The Nexus (TP.HCM) với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và người dân.
Buổi diễn tập nhằm giúp lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ và lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp trong xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ. Đồng thời, nâng cao trình độ kỹ thuật - chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nắm rõ tình hình, tính chất, quy mô, đặc điểm giao thông, nguồn nước trong và ngoài cơ sở để chủ động tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả.
Sự cố xảy ra bất ngờ khiến nhiền cán bộ, nhân viên đang làm việc bên trong tòa nhà hoảng loạn. Một số người nhanh chóng tìm cách thoát thân ra bên ngoài.
Xe thang vươn lên các tầng cao tổ chức trinh sát, tìm kiếm nạn nhân kẹt lại các tầng trong tòa nhà.