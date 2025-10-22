Giá vàng đột ngột quay đầu giảm ‘sốc’, nhà đầu tư nên làm gì? 22/10/2025 18:51

(PLO)- Giá vàng trong nước sáng 22-10 đột ngột quay đầu lao dốc, giảm sâu đến 6 triệu đồng/lượng so với ngày 21-10. Điều gì đã khiến giá vàng quay đầu giảm mạnh? Nhà đầu tư nên có động thái như thế nào trong giai đoạn đầy biến động, khó đoán định của giá vàng?

Bên cạnh những biến động mạnh của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước trong phiên giao dịch ngày 22-10 cũng gây bất ngờ khi đột ngột rơi từ đỉnh lịch sử gần 155 triệu đồng/lượng của ngày trước đó xuống còn khoảng 149 triệu đồng/lượng, giảm sâu đến 6 triệu đồng/lượng. Điều gì đã khiến giá vàng thế giới lẫn trong nước đồng loạt quay đầu lao dốc như vậy? Nhà đầu tư nên có động thái như thế nào trong giai đoạn đầy biến động khó đoán định của giá vàng? Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế trao đổi với PLO về vấn đề này.