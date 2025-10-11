Giá vàng thế giới tăng mạnh 11/10/2025 08:16

(PLO)- Nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hạ lãi suất khoảng 0,25% trong tháng 10 và tháng 12.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,4% lên 3.989,49USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,7% lên 4.000,40USD/ounce.

Diễn biến mới trên chính trường Mỹ đẩy giá vàng thế giới tăng

Tính trong cả tuần qua, giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,7% lên 4.000,40USD/ounce.

Căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang có dấu hiệu gia tăng. Vào ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Đồng thời, ông cũng tuyên bố sẽ tăng thuế mạnh đối với hàng Trung Quốc.

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá vàng thế giới lập tức vượt mức 4.000USD/ounce, đã có lúc chạm mức 4.022,52USD/ounce.

Chuyên gia độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, nhận xét: “Những thông tin liên quan đến việc chiến tranh thương mại nóng lên sẽ làm giảm giá đồng USD và đẩy tăng giá vàng thế giới”.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đồng USD hạ 0,5%, chính vì vậy, tài sản định giá bằng đồng USD trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác.

Thị trường hiện đang dõi theo những rủi ro liên quan đến chính trường Pháp cũng như tình trạng Chính phủ đóng cửa tại Mỹ.

Đồng thời, nhà đầu tư hiện cũng đang dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất khoảng 0,25% trong tháng 10 và tháng 12.

Trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới đã chạm ngưỡng kỷ lục 4.059,05USD/ounce bởi nhiều nhà đầu tư lựa chọn mua vàng trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Bất ổn địa chính trị cùng với hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng như các quỹ đầu tư, kỳ vọng Fed hạ lãi suất và những bất ổn kinh tế do thuế quan gia tăng trên toàn cầu đã kéo giá vàng thế giới tăng.

Chuyên gia kinh tế tại tổ chức Capital Economics, ông Hamad Hussain, phân tích: “Nhìn chung, hoàn toàn có thể phải tính đến rủi ro giá vàng thế giới giảm bởi giá vàng thế giới đã tăng quá nhanh trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, trong vòng vài năm tới, giá vàng thế giới nhìn chung vẫn trong xu thế tăng”.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trong tuần

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 140,80 – 142,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong ngày giao dịch thứ Sáu (10-10), đã có lúc giá vàng miếng SJC hạ xuống mức 139,40 – 141,40 triệu đồng, ở mức giá này, giá bán vàng miếng SJC như vậy hạ đến 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu ngày 9-10.

So với cuối tuần trước, giá vàng tăng đến 4,7 triệu đồng/lượng.

Nếu tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 128,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 136,20 – 138,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 136,50 – 139,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 138,00 – 141,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD giao dịch ở mức 26.114 – 26.384 đồng/USD (mua vào – bán ra).