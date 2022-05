Giảm thuế để kìm giá xăng: Đừng chần chừ nữa

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục lập đỉnh mới, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng nếu cơ quan chức năng không có ngay biện pháp cấp bách để kiểm soát sẽ tạo hiệu ứng domino tăng giá hàng loạt mặt hàng thiết yếu khác, tác động đến từng bữa ăn của người dân.

Đặc biệt, Việt Nam phải xem xăng dầu là mặt hàng thiết yếu để đưa ra giải pháp phù hợp như cần giảm ngay các loại thuế, phí chứ không nên chần chừ.

Ông LÊ DUY HIỆP, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam:

Chủ động dự trữ xăng dầu phòng khủng hoảng thiếu

Chi phí xăng dầu chiếm tới 25% chi phí của doanh nghiệp (DN) vận tải đường bộ, còn đối với vận tải đường biển chi phí này chiếm nhiều hơn. Thực tế hiện các DN rất khó khăn vì bản thân chi phí logistics của Việt Nam đã cao rồi mà giá xăng dầu và các loại phí khác lại liên tục tăng lên. Đơn cử từ tháng 2 đến nay, giá xăng dầu đã tăng nhiều lần, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Vì thế, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng điều hành giá xăng dầu linh hoạt, kịp thời để hỗ trợ người dân và DN chống chọi trước khó khăn. Trong đó cần xem xét giảm các loại thuế, phí và có các kịch bản cụ thể về giá xăng dầu để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Đặc biệt, không chỉ là vấn đề giá xăng dầu leo thang mà cơ quan chức năng cần quan tâm đến nguy cơ khủng hoảng thiếu nguồn cung, vì nếu thiếu còn nguy hiểm hơn cả tăng giá. Bởi hiện nay Việt Nam vẫn phải nhập khẩu chủ yếu xăng dầu từ các nước, nguồn từ các nhà máy lọc dầu trong nước hạn chế. Cụ thể, Chính phủ cần có kế hoạch mua thêm, xây kho dự trữ và chuẩn bị lượng xăng dầu dự trữ lớn, qua đó giúp ổn định giá xăng dầu trong nước.

Ông BÙI NGỌC BẢO, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam:

Giảm thuế, phí là cần thiết

Nếu lấy mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và giảm thiểu tác động đến đời sống người dân lẫn nhà kinh doanh thì việc xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng (dầu không có sắc thuế này) là rất cần thiết. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng có thể cân đối giảm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường.

Việc giảm thuế không phải ngày một, ngày hai mà phụ thuộc nhiều vào đánh giá diễn biến giá dầu trong thời gian tới. Thị trường dầu thế giới không còn là vấn đề giữa cung - cầu, mà còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị. Vì vậy, tôi cho rằng nên đặt ra các kịch bản, kế hoạch kèm theo các giải pháp để chuẩn bị sẵn các thủ tục về mặt hành chính.

Giả sử giá dầu thế giới tăng lên mốc 150 USD/thùng thì tác động đến giá xăng dầu trong nước thế nào, tác động tới người dân và nền kinh tế ra sao; thu ngân sách thế nào, giải pháp ra sao… Khi lên kế hoạch cụ thể thì ở mức độ nào có thể giao được cho Chính phủ hay liên bộ Tài chính - Công Thương xử lý. Còn nếu cứ để ngày mai xăng dầu tăng giá mà hôm nay chúng ta mới đưa ra bàn giải pháp thì rất bị động, không kịp.

Xăng dầu tăng đẩy giá nhiều mặt hàng leo thang

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 đã tăng 0,38% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và chỉ một nhóm hàng giảm giá.

Tính chung từ cuối năm 2021 đến nay, CPI trong nước đã tăng tổng cộng 2,48%, cao nhất trong vòng năm năm trở lại đây. Nếu so với tháng 5-2021, chỉ số CPI hiện tại cao hơn tới 2,86%.

Chỉ số giá nhiều nhóm hàng hóa tăng cao chủ yếu do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu theo giá nhiên liệu thế giới thời gian qua. Tính chung so với đầu năm, giá xăng dầu trong nước bình quân tăng 27,26% và tăng gần 50% so với cùng kỳ. Ngoài giá xăng dầu tăng cao, từ đầu năm đến nay giá gas cũng tăng gần 27%.