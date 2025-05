Hàng trăm học viên háo hức thi sát hạch lái xe tại TP.HCM 20/05/2025 14:59

Ngày 20-5, Công an TP.HCM tổ chức buổi sát hạch giấy phép lái xe đầu tiên sau đợt thí điểm vừa qua (ngày 14-5). Lần thi sát hạch này được đông đảo người dân mong chờ và thực hiện tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hoàng Gia (Bình Chánh).

Học viên vui vì đã được đi thi

Theo ghi nhận của PV, từ 7 giờ sáng, nhiều học viên đã có mặt để thực hiện các thủ tục về giấy tờ. Hầu hết các học viên đều rất vui mừng sau thời gian chờ đợi, bên cạnh đó cũng nhiều người cho biết nhờ có thêm thời gian được luyện tập nhiều hơn nên rất tự tin bước vào các phần thi sát hạch giấy phép lái xe.

Học viên đến từ sớm để xem lại số báo danh của mình. Ảnh THY NHUNG

Đến 8 giờ sáng, Trung tá Trương Trần Minh Tuấn- đội trưởng đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe thuộc Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, công bố quyết định sát hạch. Đồng thời chia sẻ kỳ thi hôm nay được đơn vị cùng trung tâm chuẩn bị xuyên suốt 3 tháng qua.

Học viên tập trung để nghe đại diện PC08 công bố quyết định sát hạch. Ảnh: THY NHUNG

“Thời điểm chuyển giao nhiệm vụ sát hạch lái xe từ Sở Xây dựng TP.HCM (trước đây là Sở GTVT TP.HCM) thì công tác này bị gián đoạn, gần 120.000 hồ sơ tồn đọng. Chính vì vậy, tâm lý người thi háo hức, chờ đợi. Rất mong mọi người bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả tốt trong kỳ sát hạch này”- Trung tá Trương Trần Minh Tuấn động viên.

Sau thủ tục công bố quyết định sát hạch, đơn vị sát hạch lái xe đã đọc tên các học viên đầu tiên bước vào các phần thi.

Trước khi vào phòng sát hạch, học viên sẽ ký tên và nhận diện trên Căn cước Công dân. Ảnh: QUỐC VŨ

Bạn Khánh Ngọc (29 tuổi, ngụ quận 1) đã rớt phần thi sa hình lần 1 trước đó và hôm nay thi lại đạt 95 điểm. Bạn Ngọc đã phải chờ 3 tháng để được thi và rất hồ hởi vì đạt được số điểm này.

“Lần thi sa hình này em thi khá tốt và hiện đang rất vui vì đã đạt được 95 điểm. Trước khi thi có tập lại phần thi cảm ứng, hôm nay tâm lý đi thi lại vẫn khá run nhưng các lực lượng công an đã động viên thi tốt nên cảm giác an tâm hơn và vượt qua kỳ thi”- bạn Ngọc chia sẻ.

Các học viên đầu tiên thi phần thi lý thuyết. Ảnh: QUỐC VŨ

Không may mắn như Ngọc, bạn Phạm Phương Linh (ngụ quận Tân Bình), bị rớt sát hạch phần thực hành tại phần thi ghép dọc. Tuy nhiên, khác với những năm trước, dù không đạt một phần sát hạch thì các học viên vẫn được thi các phần khác.

Lực lượng CSGT hỗ trợ học viên nếu có thắc mắc về quy trình. Ảnh: QUỐC VŨ

“Đợt này thời gian chờ lâu nên có nhiều thời gian tập luyện hơn nhưng do tâm lý hơi run. Lúc tập chạy xe trên sa hình có giáo viên dạy ngồi cùng trên xe nên cảm giác an tâm hơn nhưng khi vào phần thi do một mình nên em chưa làm chủ được tình huống. Em vẫn dự thi các phần khác và chỉ đăng ký thi lại phần sát hạch thực hành thôi vào đợt sau để lấy được bằng lái xe”- Phương Linh chia sẻ thêm.

Quy định mới tạo thuận lợi cho người dân

Bà Huỳnh Thị Thu Hồng, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hoàng Gia cho biết Trung Tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hoàng Gia tổ chức đợt thi sát hạch đầu tiên sau khi chuyển giao, với hơn 255 học viên dự thi trong ngày 20-5.

Học viên đang thực hiện phần thi sát hạch mô phỏng. Ảnh: QUỐC VŨ

“Để đạt được kết quả này, trong suốt thời gian vừa qua Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng CSGT PC08 làm việc cả ngày cả đêm và cả ngày nghỉ để làm sao tổ chức kỳ thi suôn sẻ và học viên có tâm thế thoải mái nhất”- bà Hồng cho hay.

Theo bà Hồng, so với kì thi trước thì kì sát hạch này có điểm mới tại Thông tư 12/2025 của Bộ Công an, quy định học viên được thi các phần thi độc lập với nhau. Tức là các học viên có thể không đạt phần này thì có thể tham gia thi các phần khác. Việc này tạo tâm lý thoải mái cho học viên, tiết kiệm thời gian và chi phí rất nhiều, nhiều học viên rất hồ hởi với những quy định này.

Học viên chuẩn bị bước vào phần thi sát hạch sa hình. Ảnh: QUỐC VŨ

“Đối với quy định này có nhiều thuận lợi cho các học viên nhưng giai đoạn đầu nhận sự chuyển giao từ Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) sang Bộ Công an thì sẽ có một số khó khăn trong việc chuyển giao phần mềm. Tuy nhiên, lực lượng PC08 đã giải quyết được vấn đề này và hôm nay đã tổ chức được các học viên cho ngày hôm nay”- bà Hồng chia sẻ thêm.

Ngoài việc giám sát kì thi sát hạch, lực lượng CSGT còn động viên các học viên để có tâm lý vững khi bước vào phần thi của mình. Ảnh: QUỐC VŨ

Bà Hồng cũng đưa ra lời khuyên, để các học viên đạt kết quả tốt thì các học viên học theo chương trình của trường và tập trung thời gian ôn luyện các kỹ năng, lý thuyết, mô phỏng trước khi thi.

“Tâm lý trước khi thi tự tin và thoải mái sẽ thi tốt các phần thi của mình và dự kiến trong thời gian tới sẽ tổ chức các kì thi sát hạch để giải quyết các hồ sơ tồn đọng cho các học viên”- bà Hồng nói thêm.