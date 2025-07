Hình ảnh trực thăng chở hàng thiết yếu đến với người dân vùng lũ Nghệ An 24/07/2025 12:52

(PLO)- Trực thăng chở hàng hóa thiết yếu đến hỗ trợ người dân vùng lũ bị cô lập ở miền núi Nghệ An.

Sáng 24-7, do ảnh hưởng bão số 3, mưa lũ, sạt lở đường, nhiều bản làng ở miền núi Nghệ An đang bị cô lập, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng vào Nghệ An tham gia cứu trợ.

Tại sân bay Vinh (Nghệ An), Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ.

Hình ảnh bản làng ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) sau trận lũ lịch sử quét qua.

“Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Cứu trợ phải nhanh, chính xác, tuyệt đối an toàn. Tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị phải duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu cao, theo dõi sát mưa lũ, đồng thời chủ động lực lượng cơ động, phương tiện ứng cứu khi có lệnh”- Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh.

Sáng 24-7, nhiều bản làng ở hạ nguồn sông Lam, nước lũ vẫn đang ngập sâu, chia cắt.

Trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Bắc và Trung đoàn 916 mang theo hàng hóa thiết yếu, lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao…

Từ trực thăng, hàng được thả xuống năm điểm tập kết tại các xã đang bị cô lập nặng nề nhất ở phía Tây tỉnh Nghệ An là Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý và Bắc Lý để kịp phát cho bà con nhân dân.

Không để bà con vùng lũ chia cắt đói, khát, trực thăng quân đội chuẩn bị cất cánh.

Lương thực, mì tôm, nước sạch... được đưa lên trực thăng.

Khảo sát kỹ lượng địa hình chuẩn bị cất cánh.

Trực thăng cất cánh đến vùng lũ cứu trợ người dân.

Bản làng miền núi Nghệ An nhìn từ trên trực thăng.

Chuyến trực thăng đầu tiên đã mang lương thực, nước uống đến miền núi Nghệ An.

Bà con nhân dân vùng lũ chờ trực thăng hạ cánh mang theo hàng hóa, lương thực, nước uống.

Trực thăng mang hàng hóa đến với bà con vùng lũ miền Tây Nghệ An.