Học sinh sợ nhà vệ sinh vì quá bẩn: Xem lại năng lực hiệu trưởng 22/08/2025 08:55

Nhà vệ sinh cho học sinh: Vấn đề nhỏ, quan tâm lớn!

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2025-2026. Tham dự hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã chỉ đạo nhiều vấn đề "nóng" cần giải quyết trước khi năm học mới bắt đầu. Đáng chú ý, ông Hiếu đã yêu cầu các trường lưu ý vấn đề đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, khang trang cho các em học sinh trong năm học mới, gắn điều này với trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường. Nhà vệ sinh bẩn, học sinh không dám dùng thì hiệu trưởng bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ, cần xem lại năng lực. Vấn đề nhà vệ sinh tưởng nhỏ trong hoạt động giáo dục của các trường nhưng theo các phụ huynh cần đặc biệt quan tâm bởi nó không chỉ liên quan đến môi trường học tập mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. PLO đã ghi nhận ý kiến phản hồi từ phụ huynh, lãnh đạo các trường về vấn đề này.