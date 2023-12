Hơn 15.900 phản ánh về trường hợp lừa đảo trong tháng 11 tháng

Chiều 7-12, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT trong tháng 11-2023.

Trả lời câu hỏi của báo chí về diễn biến tình trạng lừa đảo trực tuyến trong 11 tháng đầu năm 2023, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết: Theo thống kê của đơn vị, trong 11 tháng đầu năm 2023 đã nhận được hơn 15.900 phản ánh về trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam gửi đến qua các hệ thống cảnh báo, trong đó hơn 91% cảnh báo này liên quan đến giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính.

Bà Đỗ Hải Anh, đại diện Cục An toàn thông tin trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: TT.

Về giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo có xu hướng "nở rộ" vào dịp cuối năm, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết: Sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dân.

Cụ thể, xây dựng và phát hành các bộ Cẩm nang về nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến, Cẩm nang An toàn trực tuyến giúp bảo vệ mọi đối tượng người dân trên không gian mạng; thực hiện các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống lừa đảo trực tuyến cho người dân.

Triển khai xây dựng chuỗi series Điểm tin tuần với các thông tin về tình hình lừa đảo trực tuyến nổi bật để đưa ra cảnh báo cũng như các khuyến cáo kịp thời giúp người dân tự bảo vệ mình trên môi trường mạng; phát triển kênh thông tin Cổng không gian mạng quốc gia (khonggianmang.vn) trên các nền tảng mạng xã hội để đưa thông tin, tuyên truyền về các vấn đề an toàn thông tin, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thông tin cũng sẽ tăng cường các biện pháp kỹ thuật như tăng cường giám sát, theo dõi, cảnh báo, ngăn chặn tên miền độc hại; thúc đẩy phát triển Cơ sở dữ liệu chống lừa đảo lực tuyến quốc gia để các tổ chức, cá nhân có thể truy vấn, khai thác, đóng góp dữ liệu chống lừa đảo trực tuyến kịp thời.

Cung cấp các công cụ tự kiểm tra và bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng. Tiếp tục triển khai hệ sinh thái Tín nhiệm mạng (tinnhiemmang.vn) để đánh giá, xác nhận website đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tại đây, cũng công bố danh sách các website không an toàn, vi phạm pháp luật và các tài khoản ngân hàng có liên quan đến các cuộc lừa đảo trực tuyến.

Đặc biệt, các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các doanh nghiệp viễn thông thường xuyên theo dõi, rà soát tình hình lộ lọt, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của cơ quan, tổ chức tại Việt Nam và cảnh báo, hỗ trợ xử lý kịp thời các nhóm tội phạm công nghệ cao; không để xảy ra sự cố thiệt hại nghiêm trọng do lộ lọt thông tin.

Đồng thời, tổ chức chỉ đạo, điều phối các nhà mạng chủ động rà soát, nâng cao năng lực các hệ thống chặn lọc tin nhắn rác, cuộc gọi rác, đặc biệt vào dịp cuối năm.

VIẾT THỊNH