Khoảnh khắc dàn đại bác đồng loạt khai hỏa mở màn cho Lễ kỉ niệm A80

Tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, TP Hà Nội, dàn pháo lễ đã đồng loạt khai hỏa mở màn Lễ kỉ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (Lễ kỉ niệm A80).
