Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98 23/10/2025 20:35

(PLO)- Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để điều tra về hành vi đưa và môi giới hối lộ.

Theo điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh vào tháng 7-2024, Võ Thị Ngọc Ngân cùng Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) – một người quen biết ngoài xã hội – nhằm mục đích tránh bị xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.