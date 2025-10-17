Từ vụ tạm giữ 80 sổ hồng liên quan Ngân 98: Mỗi người có thể đứng tên tối đa bao nhiêu sổ hồng? 17/10/2025 16:18

(PLO)- Pháp luật Việt Nam hiện hành không có bất kỳ quy định nào giới hạn số lượng tối đa sổ hồng mà một cá nhân được đứng tên.

Như PLO đã đưa tin, mới đây, Công an TP.HCM phối hợp với VKSND TP.HCM tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), liên quan vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt nhưng Ngân và người thân không cung cấp mật mã mở khóa.

Cơ quan điều tra và VKS đã niêm phong, đưa két sắt về trụ sở để mở khóa theo đúng trình tự pháp luật.

Kết quả khám xét cho thấy bên trong két sắt có 80 sổ hồng, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều vật chứng khác liên quan vụ án.

Từ việc này, nhiều bạn đọc thắc mắc: Một người có thể có tối đa bao nhiêu sổ hồng?

Công an thu giữ 80 sổ hồng tại nhà của Ngân 98. Ảnh: CA

Theo luật sư Phan Mậu Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM, pháp luật Việt Nam hiện hành không có bất kỳ quy định nào giới hạn số lượng tối đa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) mà một cá nhân được đứng tên.

Việc giới hạn nếu có nằm ở diện tích và loại đất (đặc biệt đối với đất nông nghiệp) theo Luật Đất đai và quy định của từng địa phương.

Theo quy định, trường hợp đất ở (đất phi nông nghiệp), Luật Đất đai không giới hạn, cá nhân có thể mua và đứng tên bao nhiêu thửa đất ở, nhà ở cũng được.

Trường hợp đất nông nghiệp, theo Điều 176 Luật Đất đai 2024 quy định hạn mức nhận chuyển nhượng không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi địa phương.

Ví dụ: Nếu hạn mức giao đất là 3ha, cá nhân không được nhận chuyển nhượng quá 45ha.

Nói cách khác, việc giới hạn 15 lần chỉ áp dụng cho diện tích đất nông nghiệp để tránh việc tích tụ đất đai quá mức nhưng vẫn không giới hạn số lượng Giấy chứng nhận.

“Các quy định pháp luật về đất đai và dân sự chỉ tập trung điều chỉnh về hạn mức sử dụng đất đối với từng loại đất, chứ không giới hạn về số lượng tài sản sở hữu.

Điều này có nghĩa một cá nhân có thể hợp pháp đứng tên sở hữu, sử dụng 1, 10, 80 hay thậm chí hàng trăm sổ hồng, miễn là các tài sản đó được tạo lập hợp pháp và cá nhân đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (thuế, phí) theo quy định” - luật sư Ninh nói.