Lãnh đạo cấp xã ở TP.HCM học kỹ năng cứu nạn, chữa cháy trong mùa nắng nóng 25/04/2026 13:09

(PLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng PC07 huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ.

VIDEO: Nâng cao năng lực chữa cháy, cứu nạn cho lực lượng cơ sở ở TP.HCM.

Ngày 25-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM, tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đơn vị, cơ sở trên địa bàn phụ trách.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng PC07 hướng dẫn mô hình “nhà tôi 4 có”, góp phần nâng cao khả năng tự phòng cháy tại hộ gia đình và cơ sở kinh doanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Hoạt động được triển khai nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tại chỗ.

Theo kế hoạch, các lớp huấn luyện được tổ chức xuyên suốt trong năm 2026, chia theo từng quý và thông báo cụ thể đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng PC07 hướng dẫn kỹ năng cứu nạn trong trường hợp có người mắc kẹt trong môi trường khói, khí độc, giúp học viên nắm vững thao tác tiếp cận, di chuyển nạn nhân an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Đối tượng tham gia gồm lãnh đạo UBND cấp xã, người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, người làm việc trong môi trường nguy hiểm cháy nổ, người điều khiển phương tiện và các cá nhân có nhu cầu.

Đại diện hàng trăm học viên tham dự chương trình huấn luyện PCCC và cứu nạn, cứu hộ, được trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ tại cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, trường học. Ảnh: PHẠM HẢI

Nội dung huấn luyện tập trung phổ biến quy định pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức nguyên nhân cháy nổ và biện pháp phòng ngừa; kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, cứu người và sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Bên cạnh lý thuyết, học viên được thực hành xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố.

Đại uý Nguyễn Ngọc Anh, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng PC07, hướng dẫn học viên nhận diện nguy cơ cháy nổ, cách quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện trong cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhà ở kết hợp kinh doanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại buổi huấn luyện, đại diện các cơ sở được hướng dẫn quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện; kỹ năng chữa cháy ban đầu, thoát nạn, sơ cấp cứu. Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền mô hình “nhà tôi 4 có” gồm thiết bị cảnh báo cháy, mặt nạ phòng độc, lối thoát nạn thứ hai và thiết bị truyền tin báo cháy.

Đáng chú ý, người tham gia trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, phương tiện phá dỡ, kỹ năng cứu người trong môi trường khói, khí độc… qua đó nắm vững thao tác, xử lý đúng quy trình.

Học viên trực tiếp thao tác sử dụng các thiết bị, dụng cụ thô sơ tại cơ sở để xử lý, khống chế đám cháy ngay từ ban đầu, hạn chế cháy lan và thiệt hại. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại diện PC07 cho biết việc tổ chức huấn luyện nhằm giúp lực lượng PCCC tại chỗ nắm vững quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản trên địa bàn TP.HCM.

Hoạt động thu hút đông đảo cơ sở kinh doanh, nhà xưởng, giáo viên các trường học tham gia, qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và hoàn thành bài thu hoạch đánh giá kết quả huấn luyện. Ảnh: PHẠM HẢI

Kết thúc buổi tập huấn, các cơ sở tham gia được phát phiếu làm bài thu hoạch.

Thông qua công tác tuyên truyền, huấn luyện, lực lượng PC07 hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tự phòng, tự quản, tự kiểm tra, tự xử lý ban đầu các sự cố cháy, nổ tại cơ sở, hạn chế thiệt hại, nhất là trong mùa khô và dịp nghỉ lễ 30-4 sắp tới.

Lực lượng chức năng hướng dẫn sử dụng phương tiện phá dỡ, cứu người mắc kẹt trong không gian hạn chế, giúp học viên nắm vững kỹ thuật cứu nạn cứu hộ cơ bản. Ảnh: PHẠM HẢI

Các cơ sở tham gia diễn tập phương án chữa cháy ban đầu, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tại chỗ để xử lý sự cố trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt. Ảnh: PHẠM HẢI

Các học viên ghi hình lại quá trình báo cáo viên trình bày, hướng dẫn nội dung huấn luyện nhằm phục vụ việc ôn tập và triển khai thực tế tại cơ sở. Ảnh: PHẠM HẢI