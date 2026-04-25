Lãnh đạo cấp xã ở TP.HCM học kỹ năng cứu nạn, chữa cháy trong mùa nắng nóng

Ngày 25-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM, tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đơn vị, cơ sở trên địa bàn phụ trách.
Hoạt động được triển khai nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tại chỗ.
Theo kế hoạch, các lớp huấn luyện được tổ chức xuyên suốt trong năm 2026, chia theo từng quý và thông báo cụ thể đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia.
Đối tượng tham gia gồm lãnh đạo UBND cấp xã, người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, người làm việc trong môi trường nguy hiểm cháy nổ, người điều khiển phương tiện và các cá nhân có nhu cầu.
Nội dung huấn luyện tập trung phổ biến quy định pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức nguyên nhân cháy nổ và biện pháp phòng ngừa; kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, cứu người và sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
Bên cạnh lý thuyết, học viên được thực hành xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố.
Tại buổi huấn luyện, đại diện các cơ sở được hướng dẫn quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện; kỹ năng chữa cháy ban đầu, thoát nạn, sơ cấp cứu. Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền mô hình “nhà tôi 4 có” gồm thiết bị cảnh báo cháy, mặt nạ phòng độc, lối thoát nạn thứ hai và thiết bị truyền tin báo cháy.
Đáng chú ý, người tham gia trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, phương tiện phá dỡ, kỹ năng cứu người trong môi trường khói, khí độc… qua đó nắm vững thao tác, xử lý đúng quy trình.
Đại diện PC07 cho biết việc tổ chức huấn luyện nhằm giúp lực lượng PCCC tại chỗ nắm vững quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản trên địa bàn TP.HCM.
Kết thúc buổi tập huấn, các cơ sở tham gia được phát phiếu làm bài thu hoạch.
Thông qua công tác tuyên truyền, huấn luyện, lực lượng PC07 hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tự phòng, tự quản, tự kiểm tra, tự xử lý ban đầu các sự cố cháy, nổ tại cơ sở, hạn chế thiệt hại, nhất là trong mùa khô và dịp nghỉ lễ 30-4 sắp tới.