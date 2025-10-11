Lầu Năm Góc ký thoả thuận cho phép Qatar mở cơ sở huấn luyện trên đất Mỹ 11/10/2025 08:52

(PLO)- Thoả thuận được ký kết tại Lầu Năm Góc, chỉ gần 2 tuần sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh “nâng cấp đáng kể” quan hệ quốc phòng Mỹ-Qatar.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 10-10 cho biết Mỹ và Qatar đã ký thoả thuận về việc xây dựng một cơ sở huấn luyện cho Không quân Qatar tại căn cứ không quân Mountain Home (bang Idaho, Mỹ), đài CNN đưa tin.

Lễ ký kết thoả thuận trên diễn ra tại Lầu Năm Góc, khi ông Hegseth tiếp đón Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Qatar - ông Sheikh Saoud bin Abdulrahman al-Thani đang thăm Mỹ.

Cơ sở huấn luyện cho Không quân Qatar tại Mountain Home “sẽ là nơi đóng quân của một phi đội máy bay F-15 và phi công Qatar nhằm nâng cao khả năng huấn luyện chung, tăng cường sức mạnh chiến đấu và khả năng tương tác của chúng ta” - ông Hegseth nói trong cuộc gặp ông al-Thani tại Lầu Năm Góc.

Ông Hegseth lưu ý thêm rằng “đây chỉ là một ví dụ tiếp theo về quan hệ đối tác” Mỹ-Qatar, đồng thời nhấn mạnh rằng Doha “có thể tin tưởng” vào quan hệ hợp tác quốc phòng với Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Qatar - ông Sheikh Saoud bin Abdulrahman al-Thani (trái) ký thoả thuận tại Lầu Năm Góc hôm 10-10. Ảnh: AFP

Chưa có thông tin về lộ trình chi tiết xây dựng cơ sở huấn luyện cho Không quân Qatar tại Mountain Home.

Ông Hegseth cũng ca ngợi vai trò của Qatar trong nỗ lực trung gian cho đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza với kết quả là Israel và lực lượng Hamas hôm 8-10 đồng ý ngừng bắn và trao trả con tin-tù binh. Thoả thuận ngừng bắn đã bắt đầu có hiệu lực trong ngày 10-10.

Về phần mình, ông Sheikh Saoud bin Abdulrahman al-Thani hoan nghênh sự hợp tác giữa Mỹ và Qatar trong vấn đề hoà giải xung đột ở Gaza, cũng như việc ký kết thoả thuận hợp tác huấn luyện không quân Mỹ-Qatar vừa được ký kết tại Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar cho rằng thoả thuận ngừng bắn đạt được hôm 8-10 cho thấy những gì có thể đạt được khi Mỹ hợp tác bằng “lòng can đảm và sự tin tưởng” với các đối tác trong khu vực như Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Sheikh Saoud bin Abdulrahman al-Thani tin tưởng rằng văn kiện mà ông ký ngày 10-10 tại Lầu Năm Góc sẽ “củng cố khả năng tương tác, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu chung và thúc đẩy các mục tiêu quốc phòng chung” giữa Mỹ và Qatar.

Qatar là đồng minh quan trọng của Washington, là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Việc xây dựng cơ sở huấn luyện cho Không quân Qatar ngay trên đất Mỹ không phải một ý tưởng mới. Căn cứ không quân Mountain Home đã khởi động quy trình đánh giá tác động môi trường cho kế hoạch này và vào năm 2022, đưa ra kết luận rằng việc cho phép phi đội F-15 của Qatar đồn trú để huấn luyện tại căn cứ này “không gây tác động đáng kể”.

Thoả thuận giữa Washington và Doha được công bố chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh ngày 29-9 về “đảm bảo an ninh cho Qatar”, coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào Qatar là “mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh của Mỹ”.

Sắc lệnh trên được cho là một bước “nâng cấp đáng kể” quan hệ quốc phòng Mỹ-Qatar, vượt lên trên quan hệ đồng minh chủ chốt ngoài Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà Washington đã xây dựng với Doha từ năm 2022.