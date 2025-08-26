Lốc xoáy ở Ninh Bình khiến 1 người tử vong, những người khác hiện ra sao? 26/08/2025 12:08

(PLO)- Trận lốc xoáy ở Ninh Bình khiến 1 người tử vong, nhiều người nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, suy hô hấp.

Sáng 26-8, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (Ninh Bình) thông tin về tình hình sức khoẻ các nạn nhân trong vụ lốc xoáy diễn ra trên địa bàn phường Kim Bảng.

Tính đến 11 giờ đêm 25-8, bệnh viện đã tiếp nhận 15 trường hợp cấp cứu chuyển về từ hiện trường, trong đó có 1 ca tử vong ngoại viện. Các bệnh nhân còn lại trong tình trạng đa chấn thương, chủ yếu là chấn thương vùng đầu, bụng, ngực, tay, chân và phần mềm nhiều nơi trên cơ thể, suy hô hấp.

Ngay khi tiếp nhận, người bệnh được tiếp nhận, xử trí theo mức độ nặng nhẹ, đồng thời thực hiện chụp chiếu, siêu âm, xét nghiệm tổng thể, sơ cứu khâu vết thương, băng bó các tổn thương vùng đầu, tay, chân, phần mềm… và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn để xử trí kịp thời.

Ngay trong đêm, TS.BS Phan Anh Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình, cùng đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã thăm hỏi, động viên và trực tiếp chỉ đạo các phương án cứu chữa những người bị thương.

Bác sĩ Vũ Văn Đạt, Giám đốc bệnh viện, cho biết: “Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ sơ, cấp cứu tại hiện trường và tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện. Hiện, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân bước đầu ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực”.

Trận lốc xoáy ở Ninh Bình khiến 1 người tử vong, nhiều người nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Ảnh: BVCC

Trước đó, do ảnh hưởng bão số 5, vào khoảng 20 giờ ngày 25-8, một trận dông lốc đã xảy ra tại phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình (thuộc địa phận tỉnh Hà Nam cũ) gây ra nhiều thiệt hại.

Trận dông lốc khiến bà Đặng Thị Đ (sinh năm 1937) bị nhà đổ sập vào người, thiệt mạng; cùng đó, trận lốc khiến nhiều người bị thương, gây rất nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản.

Ngay sau khi xảy ra dông lốc, chính quyền cơ sở, Sở NN&MT tỉnh Ninh Bình, Văn phòng UBND tỉnh và các lực lượng Công an, Quân sự, điện lực… đã có mặt kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng ban Phòng thủ dân sự tỉnh, đã có mặt tại địa phương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.