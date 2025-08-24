Video Tin Tức

Lực lượng đảm bảo an ninh vào vị trí, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện tối nay

(PLO)- Các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh đã đồng loạt vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 diễn ra vào tối nay.
Tại nhiều tuyến đường trung tâm thủ đô, lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh được bố trí, phương án phân luồng giao thông được triển khai nghiêm ngặt nhằm phục vụ cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 diễn ra vào tối nay.

Nhóm PV
