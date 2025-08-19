Người phụ nữ lang thang được thuê đóng giả chủ nhà để tham gia vụ lừa đảo 19/08/2025 19:01

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Hồng nhận lời những người chưa rõ lai lịch để đóng giả chủ nhà, sau đó ký hợp đồng bán nhà của bị hại...

Ngày 19-8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ đóng giả làm chủ nhà để lừa bán nhà.

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Hồng từ 14-16 năm tù, Lê Văn Phất 13-15 năm tù và Từ Vỹ Quyền (đều là lao động tự do) 12-13 năm tù - cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được ấn định sau.

Theo cáo trạng, vợ chồng bà PTTH và ông TBB đứng tên thửa đất trên đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp (cũ), TP.HCM.

Đầu tháng 2-2018, bà H và ông B đăng báo rao bán thửa đất trên, thì có người phụ nữ tên Mai (chưa rõ lai lịch) đến nhà hỏi mua.

Bà H cung cấp cho Mai bản photocopy sổ hồng, sổ hộ khẩu, CMND, thông báo nộp lệ phí trước bạ.

Một tuần sau, Mai đi cùng người tên Thủy và 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến nhà bà H để thỏa thuận giá cả và xem bản chính sổ hồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Hồng tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Quá trình trao đổi, các đối tượng đã đánh tráo sổ hồng giả cho bà H và lấy đi sổ hồng thật. Mai nhiều lần viện lý do để chậm đặt tiền cọc nên bà H không bán nữa.

Ngày 19-4-2018, bà H và ông B thỏa thuận chuyển nhượng thửa đất trên cho ông VXT. Khi các bên đến văn phòng công chứng, vợ chồng bà được biết mình bị đóng giả để ký hợp đồng chuyển chuyển cho Lê Văn Phất với giá 1 tỉ đồng. Sau đó, Phất mang đã thế chấp vay ngân hàng 2,8 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 2-2018, Hồng mang thai và sống lang thang. Khi ngồi uống nước, Hồng gặp 4 người (chưa rõ lai lịch). Thấy Hồng đang mang mang thai và không có việc làm, những người này đã cho Hồng 500.000 đồng.

Những người này nói có một người chồng muốn bán nhà cần giấu vợ nên nhờ Hồng đứng ra đóng giả người vợ tên PTTH để ký công chứng bán nhà, tiền công 3 triệu đồng.

Những người này đã dán ảnh của Hồng vào để ký công chứng với họ tên là "PTTH". Hồng cho những người chụp hình để làm giấy CMND giả và nhận thêm 500.000 đồng.

Cùng thời gian này, Lê Văn Phất gặp Tuấn và Hạnh (chưa rõ lai lịch). Hạnh và Tuấn thuê Phất đứng tên vay tiền ngân hàng giúp.

Ngày 2-3-2018, nhóm người không rõ lai lịch trên đã dẫn Hồng, Phất đến Văn phòng Công chứng ở TP Thủ Đức (cũ) để ký tên và lăn tay trên hợp đồng mua bán nhà.

Sau khi ký công chứng xong, những người trên cho Hồng 3 triệu đồng, Phất 500.000 đồng.

Ngày 5-4-2018, Tuấn chở Phất đến Văn phòng công chứng ở quận Tân Bình (cũ) để ký thế chấp đất với ngân hàng với số tiền 2,8 tỉ đồng. Sau khi xong việc Tuấn cho Phất 2 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, vào khoảng tháng 11-2017, bà NTTT rao bán căn nhà ở quận Tân Bình (cũ), TP.HCM.

Ngày 25-12-2017, có hai người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đến để xem nhà và yêu cầu bà T đưa bản chính Giấy chứng nhận để xem. Hai ngày sau, hai người phụ nữ trên tiếp tục đến nhà bà T để xem nhà và thỏa thuận giá mua chuyển nhượng là 6,5 tỉ đồng. Sau đó, hai người phụ nữ trên không đến nên bà T không bán nhà nữa.

Đến ngày 8-2-2018, bà T được một người quen báo tin căn nhà của bà đã giao dịch mua bán tại Văn phòng Công chứng số 5, TP.HCM. Qua kiểm tra, bà biết được biết có người giả mạo vợ chồng để ký bán căn nhà cho ông ĐDT với số tiền 650 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định Hồng đã đóng giả bà NTTT; Từ Vỹ Quyền được Mai Thanh Tuấn (hiện đã đi khỏi địa phương) thuê đóng giả ông NTB (chồng bà T).

Hồng và Tuấn được thuê ký ủy quyền căn nhà trên cho Trần Huỳnh Quốc Văn (nhận ủy quyền nhà đất cho đối tượng Tuấn). Sau đó, Văn đã chuyển nhượng căn nhà này cho ông ĐDT với số tiền 650 triệu đồng.