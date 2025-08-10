Người thợ 70 tuổi bơm quẹt gas và mục tiêu 'đủ tiền mua 1 kg gạo mỗi ngày' 10/08/2025 12:17

Video: Thợ ông 70 tuổi bơm quẹt gas giữa Sài thành.

Ở tuổi gần 70, ông Hùng vẫn bám trụ với nghề bơm quẹt gas (bơm gas cho bật lửa) – công việc từng thịnh hành khi bật lửa gas bắt đầu phổ biến ở Việt Nam, nhưng nay chỉ còn lác đác người làm. Tại địa phương, ông được xem là một trong số ít người cuối cùng còn gắn bó với nghề này.

Mỗi lần bơm gas, ông thu 5.000 đồng. Song, cả ngày rong ruổi khắp các nẻo đường, ông cũng chỉ có chưa đến 10 lượt khách. Ngày nào may mắn lắm, ông mới kiếm được khoảng 50.000 đồng – đủ mua một kg gạo, như cái “chỉ tiêu” ông tự đặt ra cho mình.

Tuổi cao, sức yếu, ông Hùng không còn đạp xe đi xa như trước, mà dù có đi cũng khó tìm được khách. Thế nhưng ông không thể bỏ nghề. Không phải vì yêu thích, mà vì không còn lựa chọn nào khác để mưu sinh.