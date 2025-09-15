Nhà giàn DK1/10 - 'pháo đài thép' bảo vệ chủ quyền Tổ quốc 15/09/2025 15:23

(PLO)- Giữa biển khơi sóng gió, nhà giàn DK1/10 là “pháo đài thép” khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam trên thềm lục địa phía Nam.

Giữa biển khơi sóng gió, Nhà giàn DK1/10 không chỉ là điểm tựa của ngư dân mà còn là “pháo đài thép” khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam trên thềm lục địa phía Nam. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang ngày đêm kiên cường bám trụ, thực hiện sứ mệnh bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc.

“Mắt biển” nơi đầu sóng ngọn gió

Ngày 14-9, tàu HQ 561 đưa đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 (tỉnh Cà Mau), tiếp nối hành trình tri ân lực lượng làm nhiệm vụ tại các đảo vùng biển Tây Nam. Đây là cơ hội đặc biệt, bởi không phải đoàn nào cũng có thể đặt chân lên nhà giàn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các cán bộ, chiến sĩ trên tàu 561 vận chuyển quà tặng của Đoàn công tác TP.HCM đến nhà giàn DK1/10.

Cờ Tổ quốc tung bay trên nhà giàn DK1/10 chào đón Đoàn đại biểu đến thăm.

Đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm nhà giàn DK1/10.

Ngay khi đặt chân lên nhà giàn DK1/10 mới hoàn thành, đoàn đại biểu TP.HCM với 150 thành viên đã thực hiện nghi thức chào cờ, tất cả thành viên cảm giác tự hào giữa khung trời biển đảo quê hương.

Các thành viên trong Đoàn đại biểu TP.HCM cùng nhau hát Quốc ca trên nhà giàn DK1/10.

Theo Thiếu tá Phạm Đức Thắng, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10, công trình nhà giàn được xây dựng trên bãi cạn Cà Mau, cách đất liền 70 hải lý.

Từ năm 1994 chỉ với một nhà nhỏ, đến tháng 7-2025, nhà giàn DK1/10 đã có thêm nhà giàn lớn hiện đại, tăng cường năng lực quan sát, chốt giữ và bảo vệ chủ quyền.

Thiếu tá Phạm Đức Thắng, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10, báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2025 của nhà giàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, cán bộ, chiến sĩ đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ trực, quan sát, sẵn sàng chiến đấu.

Đơn vị đồng thời xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, phát triển vững mạnh toàn diện, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Nhà giàn DK1/10﻿ - “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, nhà giàn DK1/10 còn là chỗ dựa tin cậy của ngư dân. Đơn vị đã hỗ trợ 12 lượt tàu cá, cấp cứu hai lượt ngư dân, chăm sóc và phát thuốc cho bốn ngư dân kịp thời.

Thiếu tá Phạm Đức Thắng khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, dù gian khổ hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.”

Tình cảm đất liền gửi ra biển lớn

Được đặt chân đến nhà giàn mới đưa vào sử dụng vào tháng 7-2025, các thành viên đoàn công tác TP.HCM rất đỗi tự hào trước những trang thiết bị hiện đại của Việt Nam để giữ gìn biên cương của Tổ quốc.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trưởng đoàn đại biểu TP.HCM phát biểu tại buổi đến thăm nhà giàn DK1/10.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trưởng đoàn đại biểu TP.HCM, ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.

Ông nhấn mạnh, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn đồng hành, chăm lo công tác hậu phương để lực lượng nơi tuyến đầu yên tâm bám trụ.

Đoàn đại biểu TP.HCM trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.

"Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa gia đình, các chiến sĩ vẫn kiên cường hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí chính là những ‘cột mốc sống’ giữa biển khơi, kiên cường bám trụ, vượt qua hiểm nguy để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc” - ông Hải nói.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải Quân, trưởng đoàn công tác trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.

Ông Hải cũng nhấn mạnh, đoàn công tác mong muốn mang hơi ấm đất liền, tình cảm của đồng bào cả nước đến với những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Đoàn đại biểu TP.HCM trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.

Dịp này, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã trao tặng tiền cùng nhiều phần quà thiết thực như máy móc, trang thiết bị, phương tiện và vật dụng sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/10 với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Trước lúc rời khỏi nhà giàn DK1/10, kết thúc cuộc hành trình trình thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân, nhà giàn DK1/10 và nhân dân trên các đảo Tây Nam Tổ quốc, nhiều đại biểu xúc động và tự hào về những chiến sĩ nơi đảo xa.

Các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 và đoàn công tác TP.HCM chào tạm biệt nhau.

Chị Kim Anh vẫy tay chào các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch UBMTTQ VN phường Thông Tây Hội, thành viên đoàn công tác, xúc động chia sẻ: “Khi đứng hát chào cờ trên nhà giàn DK1/10, tôi thật sự xúc động và tự hào về Tổ quốc. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám biển sẽ là bài học truyền cho thế hệ trẻ tình yêu nước, truyền thống anh hùng để tiếp bước bảo vệ non sông.”