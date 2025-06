Những điểm nhấn thú vị của mùa giải V-League 2024-2025 24/06/2025 06:39

Kết thúc mùa giải V-League 2024-2025 đầy kịch tính, dù vẫn còn những tranh cãi về trọng tài, hay bất cập về lịch thi đấu,… nhưng rõ ràng cuộc chơi lớn vô địch quốc gia đã ghi lại nhiều dấu ấn đáng nhớ trên hành trình bóng đá chuyên nghiệp.

Kẻ cười, người khóc

Nam Định vô địch V-League mùa thứ hai là xứng đáng, không gây ra tranh cãi. Những con số thống kê chuyên môn của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã nói thay cho điều đó. Đội bóng thành Nam có số trận thắng nhiều nhất (17), thua ít nhất (3) và ghi nhiều bàn thắng nhất (51).

Đáng chú ý, 17 cầu thủ của Nam Định đã ghi bàn trong mùa giải, một con số nói lên chiều sâu đội hình lẫn sự đa dạng trong lối triển khai tấn công. Dưới sự dẫn dắt của ông thầy trẻ Vũ Hồng Việt 46 tuổi, đội chủ sân Thiên Trường vừa mạnh ở khâu tấn công, lại vừa rất vững vàng nơi hàng thủ khi chỉ để lọt lưới 18 bàn, ít nhất giải đấu.

Nam Định vô địch V-League mùa thứ hai liên tiếp. Ảnh: CCT.

Ở khía cạnh truyền thống, Nam Định với lần thứ hai liên tiếp vô địch đã gia nhập nhóm những đội bóng giàu thành tích như Hà Nội FC, Bình Dương, HA Gia Lai hay ĐT Long An, những cái tên từng thống trị V-League qua nhiều giai đoạn.

Ở chiều ngược lại, Bình Định từng giành ngôi á quân mùa trước đã xuống hạng một cách đầy tiếc nuối. Sau khởi đầu chắc chắn, đội bóng đất Võ sa sút nghiêm trọng ở giai đoạn lượt về. Những bất ổn về tài chính và lực lượng khiến họ đánh mất phong độ và liên tiếp thất bại trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trận thua 2-4 trước đội khách Hà Nội ở vòng cuối cùng đã chính thức đẩy Bình Định xuống chơi tại giải hạng Nhất mùa sau. Một kết cục buồn cho đội bóng từng được kỳ vọng là ngựa ô của giải. Sau ba mùa chơi ở giải vô địch quốc gia, người hâm mộ đất Võ chỉ còn biết mong chờ vào sự trở lại của Bình Định một cách bền vững hơn mà không còn “ăn bữa nay, lo bữa mai”.

Thủ quân Cao Văn Triền và đồng đội Bình Định xuống hạng. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý vòng đấu mùa giải V-League 2024-2025 có những giây phút nghẹt thở. Bên cạnh màn chạy đua giành huy chương đồng, cuộc chiến trụ hạng cũng quyết liệt không kém. SHB Đà Nẵng có lúc tưởng chừng đã trụ hạng an toàn khi ngược dòng thắng SL Nghệ An 2-1 nhưng vào phút bù giờ, Quảng Nam đã kịp thời san bằng cách biệt 3-3 ở sân của HA Gia Lai để trao cho đội láng giềng suất play off.

Nỗ lực của CLB và các nhà tổ chức

Phía sau nhà vô địch Nam Định là cuộc cạnh tranh quyết liệt trong tốp huy chương. Hà Nội FC giành ngôi á quân trước một vòng đấu, với phong độ ổn định ở giai đoạn cuối mùa. Phải chờ đến vòng đấu cuối mùa giải V-League 2024-2025, Công an Hà Nội mới cán đích ở vị trí thứ 3 nhờ dàn ngoại binh hiệu quả cùng sự trở lại của các trụ cột. Viettel khép lại cuộc chơi lớn ở hạng 4 bằng tinh thần thi đấu không khoan nhượng.

Một điểm sáng khác đến từ Hà Tĩnh, đội bóng này kết thúc mùa giải V-League 2024-2025 với hạng 5 và trở thành CLB bất bại duy nhất sau lượt đi (3 thắng, 10 hòa). Đáng kể hơn, Hà Tĩnh còn lập kỷ lục là đội có nhiều trận hòa nhất lịch sử V-League với 15 trận, nhiều hơn một trận so với kỷ lục cũ của SL Nghệ An năm 2012.

Công an Hà Nội giành huy chương đồng sau trận cuối mùa giải V-League 2024-2025. Ảnh: CCT.

Trên khía cạnh cá nhân, danh hiệu Vua phá lưới mùa này là cuộc đua căng thẳng đến vòng đấu cuối cùng. Tiến Linh của B. Bình Dương sau nhiều trận tịt ngòi đã kịp ghi 3 bàn trong hai trận cuối để đồng sở hữu danh hiệu Vua phá lưới với cùng 14 bàn như Lucao (Hải Phòng) và Alan (Công an Hà Nội). Đây cũng đây là lần đầu sau 8 năm kể từ mùa 2017, một chân sút nội (Tiến Linh) góp mặt trong danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất.

V-League ghi nhận bước ngoặt mang tính lịch sử: VAR chính thức áp dụng toàn bộ ở các trận đấu thuộc một vòng đấu. Đây là nỗ lực lớn của các nhà tổ chức VPF nhằm nâng cao tính minh bạch, công bằng cho giải đấu. Dù VAR cũng không tránh khỏi tranh cãi, nhưng đã sớm khắc phục qua việc mời trọng tài ngoại điều hành các trận then chốt cuối mùa.