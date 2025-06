Kịch tính như trong kịch bản có sẵn của loạt đấu cuối V-League 22/06/2025 19:52

(PLO)- Loạt đấu cuối V-League chiều 22-6 chứng kiến SHB Đà Nẵng suýt trụ hạng an toàn trong khi Bình Định an bài với suất rớt hạng trực tiếp và Công an Hà Nội giành huy chương đồng.