Nụ hôn chiến thắng ở Run To Live 2025 09/03/2025 14:23

(PLO)- Hai chân chạy chuyên nghiệp vô địch quốc gia Hoàng Nguyên Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ rất dễ dàng đăng quang ở nội dung 21km nhưng với 10.000 vận động viên về đích các cự ly tại Run To Live 2025, họ đều là những người chiến thắng khi vượt qua chính mình.

Thành công của giải chạy Run To Live lần thứ nhất năm 2024 chính là động lực để các đơn vị tổ chức sự kiện điền kinh quy mô và uy tín Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở VH-TT TP.HCM, Ban Quản lý phát triển khu đô thị TP.HCM và Công ty Miracle Entertainment Group tiếp tục tổ chức mùa giải Run To Live lần thứ hai năm 2025.

Run To Live lần thứ hai năm 2025 có sự góp mặt của các VĐV thể thao và ca sĩ, MC nổi tiếng của Việt Nam, như: Nguyễn Trần Duy Nhất, Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ, ca sĩ Quang Hùng Master D, MC Hoàng Oanh, ca sĩ MLee,…

Có đến 10.000 VĐV chuyên nghiệp và không chuyên sải bước trên đường chạy 5km, 10km, 21km.

Bên cạnh mục đích tạo nên một giải đấu thể thao quy mô, có chất lượng cao về chuyên môn để các VĐV phong trào cũng như chuyên nghiệp được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ, Run To Live lần thứ hai năm 2025 còn được xem là một trong những sự kiện quan trọng hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), đồng thời kỷ niệm 50 năm Báo Sài Gòn Giải Phóng ra số báo đầu tiên (5-5-1975 – 5-5-2025). Giải còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua việc hỗ trợ quỹ phát triển VĐV thể thao tài năng của ngành TDTT TP.HCM.

Run To Live lần thứ hai năm 2025 diễn ra trong các ngày 7, 8 và 9-3-2025 tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ R12 đến N13) thuộc phường Thủ Thiêm của Thành phố Thủ Đức. Có 10.000 VĐV phong trào và chuyên nghiệp, cũng như cộng đồng người chạy bộ đã tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên tại TP.HCM và trên cả nước cùng tham dự ở các cự ly 5km, 10km và 21km.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia đường đua Run To Live 2025 để vượt qua chính mình.

Sứ mệnh của Run To Live 2025 chính là lan tỏa động lực tập luyện và thi đấu chạy bộ, truyền cảm hứng và rèn luyện lối sống lành mạnh, hạnh phúc. Với mong muốn tạo nên một sân chơi thu hút đông đảo cộng đồng chạy bộ tại TP.HCM và trên cả nước cùng đăng ký tham dự, giải chạy Run To Live 2025 được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu.

Đáng chú ý, Ban tổ chức rất chú trọng đảm bảo an toàn cho lộ trình đường đua, công tác chăm sóc y tế, phân luồng giao thông, công tác điều hành chuyên môn… đã nhận được sự phối hợp hỗ trợ từ UBND TP Thủ Đức, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, Công an TP.HCM, Công an TP Thủ Đức, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP.HCM, Ban Quản lý phát triển đô thị TP.HCM… Nhà tài trợ chính của Giải thưởng là thương hiệu nước uống Ocany. Đơn vị vận hành chính cho giải là VietRace365.

Rực rỡ sắc màu Run To Live.

Ngoài những hạng mục giải thưởng chính của giải, Ban tổ chức còn trao thêm 2 giải đặc biệt trị giá 400 triệu đồng (200 triệu đồng/1 VĐV nam và 200 triệu đồng/1 VĐV nữ phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 21km nam và nữ).

Từ sáng sớm, những chân chạy nam phụ lão ấu hưng phấn tăng tốc trên đường đua.

Có rất nhiều nhóm bạn đăng ký chạy để tạo thói quen rèn luyện sức khỏe.

Hóa trang vui nhộn biến đường chạy thành sân khấu trình diễn.

Các chân chạy thoăn thoắt trên đường đua như vận động viên chuyên nghiệp...

... với sự đồng hành của người nước ngoài có chung niềm đam mê chinh phục.

Một sự điểm trang duyên dáng cho màn tiến quân ở Run To Live.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất độc cô cầu bại trên sàn đấu võ đài háo hức với cuộc đọ sức ở môn điền kinh.

Nụ cười duyên của nữ runner làm sáng cả đường đua.

Niềm hạnh phúc của một gia đình nhỏ vì sức khỏe là số 1.

Trang phục dân tộc đẹp mắt và nụ cười chiến thắng rạng rỡ...

... hòa trong màu đỏ của chiếc áo dài cách tân cờ Tổ quốc nhộn nhịp khuấy động Run To Live.

Độc đáo như "cô dâu" hớn hở chạy về nhà chồng...

... chen lẫn cả tiệc sinh nhật ấm áp ngay trên đường đua.

Hoàng Nguyên Thanh về đích nội dung 21km sau 1 giờ 12 phút 29 giây, trong khi Hồng Lệ đạt thành tích 1 giờ 21 phút 34 giây.

Nhà báo Nguyễn Nhật, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP, đồng Trưởng Ban tổ chức trao giải 3 cho vận động viên ở nhóm chạy trên 50 tuổi.