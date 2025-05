Ông Nguyễn Thanh Nghị: Học Bác trong nếp sống, cách nghĩ, cách làm để bước vào kỷ nguyên vươn mình 19/05/2025 13:28

Sáng 19-5, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.

Chương trình văn nghệ mở đầu hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Học tập và làm theo Bác tạo ra nhiều kết quả trong nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết, ngay sau ngày miền Nam giải phóng, Thành ủy TP.HCM xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ.

Trải qua nhiều giai đoạn, đặc biệt từ năm 2016, khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, TP đã chủ động, nghiêm túc triển khai, xác định đây là nội dung trọng tâm trong xây dựng đảng, chính trị và tư tưởng, đạo đức.

Đến nhiệm kỳ khóa XI của Đảng bộ TP, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng lên, gắn với thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ TP về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị, trong nhân dân và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị dự hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ đó đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của con người TP và trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa, tính cách rất riêng của TP.HCM.

Qua gần 10 năm triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác, TP đã đạt được nhiều kết quả cụ thể.

Đã có 748 mô hình mới, cách làm hay và 409 nội dung đột phá, sáng tạo được triển khai trong thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội; đã triển khai xây dựng 5.676 thiết chế, mô hình, không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ trong cơ quan, công sở, trường học mà cả trong các cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, trong không gian hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trên không gian mạng.

Đã có 1.334 tập thể, hơn 2.000 cá nhân tiêu biểu cấp thành phố; 12.850 tập thể, hơn 24.000 cá nhân cấp quận huyện và trên cơ sở đã được bình chọn, tuyên dương và nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương khen thưởng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã ăn sâu vào đời sống xã hội, trở thành nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó đóng góp lớn vào sự phát triển của TP cũng như sự phát triển chung của cả nước Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Cũng theo ông Nghị, những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 tạo ra những kết quả, diễn biến rõ nét và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong hệ thống chính trị TP, việc học tập và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đề cao trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Đồng thời, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không ngừng vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, việc học tập và làm theo Bác đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào rèn luyện, phấn đấu trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu và công tác; tạo ra nhiều sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Trong các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, trong các dân tộc, tôn giáo ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương, người tốt việc tốt, việc tử tế, những tấm lòng, trái tim thiện nguyện, hy sinh thầm lặng mà cao cả, làm việc tốt cho xã hội, nhất là trong giai đoạn TP gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội, tình dân tộc- nghĩa đồng bào ngày càng sâu sắc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá: "Đây là sự lan tỏa có ý nghĩa nhân văn có được từ chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Lãnh đạo TP.HCM trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: THUẬN VĂN

Hôm nay, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu càng có ý nghĩa hơn khi Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương 341 gương điển hình, trong đó có 146 tập thể và 195 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 3.364 gương điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp TP và hơn 37.000 gương điển hình cấp quận, huyện và trên cơ sở từ năm 2016 đến nay.

“Đây là những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa đầy hương sắc của thành phố, một phần trong hàng vạn những tấm gương tiêu biểu, cống hiến, hy sinh thầm lặng, tỏa sáng giữa đời thường rất đáng trân trọng”- ông chia sẻ.

Mỗi tập thể, cá nhân đã khẳng định tinh thần học tập, làm việc, lao động và chiến đấu, thể hiện ý chí, quyết tâm vượt khó, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đó là những cán bộ, công chức hết mình vì công việc, tận tụy phục vụ nhân dân, hết lòng vì sự phát triển kinh tế- xã hội của TP. Là những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân TP. Là những y bác sĩ tận tụy, hết lòng vì người dân, trở thành tấm gương sáng về y đức, xứng đáng với lời dạy “lương y như từ mẫu” của Bác. Là các trí thức, nhà khoa học, giảng viên đam mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để mang lại nhiều kết quả cho xã hội.

Nhiều doanh nhân sản xuất, kinh doanh giỏi, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đó là anh chị em công nhân, nông dân hăng say lao động sản xuất, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện đời sống. Là các học sinh, sinh viên có nhiều nỗ lực trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện để trở thành công dân trẻ tiêu biểu của TP. Nhiều văn nghệ sĩ, vận động viên hăng say sáng tạo, khổ luyện và có nhiều thành tích, mang lại vinh quang cho TP, cho đất nước…

Các chức sắc tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện làm cho cuộc sống tốt đẹp, nhân ái, nghĩa tình hơn. Nhiều cựu chiến binh, cán bộ hưu trí âm thầm làm việc tốt, việc thiện, việc nguyện, truyền lửa cho thế hệ trẻ…

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Nguyễn Thanh Nghị trân trọng ghi nhận, cảm ơn và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương hôm nay.

Học Bác, nêu cao tinh thần trách nhiệm để bước vào kỷ nguyên vươn mình

Theo ông, TP đang cùng cả nước chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng vững tin bước vào kỉ nguyên phát triển mới với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải thực hiện. Đó là dồn sức, tập trung cao độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra; thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị TP tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo đúng chủ trương, chỉ đạo và kế hoạch của Trung ương..

Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; thực hiện các đột phá chiến lược về hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các giải pháp để tăng trưởng kinh tế đạt 10% trở lên cùng với nhiều nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, cấp bách, lâu dài khác…

Lãnh đạo TP.HCM trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: THUẬN VĂN

Vì vậy, đây là lúc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao nhất, giữ kỉ luật kỉ cương, phát huy tinh thần gương mẫu trong đội ngũ lãnh đạo cao nhất, lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Tăng cường phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các cấp, các ngành, đồng bào trong và ngoài nước để cùng quyết tâm xây dựng TP.HCM giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

"Trong hành trình đó, chúng ta càng kỳ vọng và tin tưởng rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều cách làm, mô hình thiết thực sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa, lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong nhiều năm tới, trở thành nét đẹp, truyền thống văn hóa ăn sâu vào lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và người dân để hoàn thiện chính bản thân mình, ngày càng có nhiều đóng góp cho gia đình, xã hội, đất nước”- ông nói.

Ông cũng mong rằng mỗi gương sáng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy, lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế, nhân văn hơn, sẵn sàng trong kỷ nguyên vươn mình, xứng đáng với niềm vinh dự, tự hào là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.